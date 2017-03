Tết đi coi nhà thuê

Là sinh viên năm thứ tư nhưng đã ba cái Tết Nguyễn Thúy Hằng (sinh viên Đại học Giao thông) không về quê sum họp với gia đình ở Thanh Hóa. Nhờ vào sự bảo lãnh của một bà cô làm nghề giúp việc lâu năm, Hằng tranh thủ những ngày nghỉ Tết đi coi nhà cho một gia đình ở khu Thảo Điền (quận 2) để kiếm tiền.

Nghề mùa vụ

“Tết nào em cũng làm việc khoảng một tuần, nhiều lắm là 10 ngày. Công việc không quá nặng nhọc, thu nhập lại cao” - Hằng khoe. Năm nay, Hằng nhận lời coi nhà từ 26 đến hết mùng 5 Tết. Tiền công 200 ngàn đồng/ngày, riêng tiền tưới cây mỗi sáng và chăm sóc hai con mèo mỗi ngày thêm 30 ngàn đồng nữa, nếu làm tốt được thưởng thêm. “Tiền lương dạy kèm hai tháng của em cộng lại cũng chưa bằng tiền công coi nhà 10 ngày Tết. Những kế hoạch lớn của sinh viên như mua máy tính, Kim từ điển hay cái gì mắc mắc tiền một chút đều trông chờ cả vào dịp này, khỏi phải xin gia đình” - Hằng cười vui.

Bà Hoàng Anh, chủ căn nhà Hằng sẽ coi, cho biết năm nào gia đình bà cũng về Hà Nội đón Tết. Trước kia, bà thuê dịch vụ coi nhà của một công ty bảo vệ nhưng họ cũng chỉ coi sóc được phía ngoài vì cửa các phòng đều đã khóa và niêm phong cẩn thận theo hợp đồng. “Sau Tết, về lại nhà y như nhà hoang lạnh lẽo, không có hơi người, bông chết đằng bông, cá đi đằng cá. Biết trách ai vì trong hợp đồng coi nhà đâu có ghi phải chăm sóc mấy thứ đó” - bà Hoàng Anh kể lại. Sau này, qua một người quen bà mới thuê Hằng coi nhà. Qua hai cái Tết làm việc với Hằng, bà Hoàng Anh tỏ ra rất hài lòng.

Giống như Hằng, Võ Huỳnh Thu Giang (quê Quảng Ngãi, sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng) đã có trong tay “mối làm ăn” Tết năm nay. “Năm trước, mình theo chị gái coi nhà cho một người quen ở quận Tân Bình nên cũng học được chút ít kinh nghiệm. Năm nay, chủ nhà cũ giới thiệu mình cho bạn của họ là một gia đình ở phường Long Bình, quận 9. Làm đúng một tuần, tiền công 150 ngàn đồng/ngày. Đồ ăn chủ nhà lo cho từ trước” - Giang cho biết. Võ Huỳnh Thư - chị gái Giang tuy đang làm nhân viên hành chính cho một công ty TNHH nhưng đến Tết vẫn tranh thủ ở lại thành phố kiếm thêm. Do quen công việc, quen chủ, lại có kinh nghiệm nên Thư nhận được thù lao cao hơn Giang, khoảng 200 ngàn đồng/ngày, chưa kể tiền thưởng.

Ở thành phố, người coi nhà dựa trên chữ tín như Hằng, Giang, Thư không nhiều. Hầu hết họ đều đến với nghề nhờ vào sự giới thiệu từ những người thân quen hoặc dựa trên các mối quan hệ từ trước. Và có lẽ do đặc thù công việc cần đến người cẩn thận, chịu khó nên gần như một trăm phần trăm những người coi nhà Tết đều là nữ giới, chưa có gia đình.

Ngày Tết, một mình một cõi

Hai năm trước, lần đầu tiên Hằng đón Tết xa nhà một mình. Ở trong căn biệt thự rộng thênh thang, kín cổng cao tường với đầy đủ tiện nghi, đêm giao thừa ấy Hằng bật khóc hu hu vì nhớ gia đình, nhớ quê. “Chưa bao giờ em thấy mình cô đơn như lúc đó. Em không dám xem tivi, không dám gọi điện thoại về nhà, chỉ sợ nghe thấy tiếng người thân thì em buồn đến chết mất” - vừa kể lại chuyện cũ Hằng vừa cười.

Tuy coi nhà thuê năm nay đã là năm thứ tư nhưng Tết nào Thư cũng khóc. Khóc vì nhớ nhà cũng có, mà khóc vì tủi thân thì nhiều hơn. Gia đình Thư ở quê không khá giả gì, ba mẹ cô còn phải nuôi đến ba đứa em ăn học. Thư tính: “Nếu không về nhà thì mình sẽ tiết kiệm được khoản tiền xe đò hai chiều sáu trăm ngàn đồng, cộng với tiền coi nhà vài triệu đồng nữa gửi về là cả gia đình có cái Tết tươm tất. Mấy đứa nhỏ cũng có thêm tấm áo mới”.

Ngày Tết, trong khi mọi người được ra ngoài đi chơi thì Hằng, Thư hay Giang luôn luôn phải có mặt để “trực chiến” 24/24 giờ trong nhà. Thỏa thuận coi nhà bao nhiêu ngày là người coi nhà phải ở một mình chừng đó ngày. Không được ra khỏi cổng, không tiếp khách (kể cả bạn bè, người thân), không buôn điện thoại. Còn với chủ nhà, họ có thể gọi bất kỳ lúc nào để kiểm tra xem người coi nhà có đang làm đúng việc của mình hay không.

Đối với mọi người, những ngày nghỉ Tết thường qua nhanh. Nhưng với Thư, Hằng, Giang thì nó qua thật là chậm chạp.

Thường thì tâm lý lo lắng chỉ xuất hiện với những người mới do lạ nhà, lạ việc. Trong suốt cả tuần cho đến chục ngày làm việc, người coi nhà phải chuẩn bị tâm lý làm sao cho thoải mái nhất để còn chống lại sự buồn chán do ở trong nhà nhiều quá. “Năm đầu mới đi coi nhà, suốt ngày chỉ lo trộm cắp viếng thăm. Ban ngày còn đỡ chứ đêm xuống là lo ngay ngáy, không đêm nào ngủ yên. Cứ nhắm mắt vào một lát lại giật mình tỉnh dậy. Sau một tuần coi nhà, mình xuống đến 2 kg” - Thư tâm sự. Một vài người quen của Thư do không biết cách bố trí thời gian tránh nhàm chán đã “một đi không trở lại” sau mùa làm việc.

Để gắn bó được với việc này dài lâu, theo những người trong nghề, ngoài sức khỏe, tính cẩn thận, trung thực còn phải biết chịu đựng. Để “giải quyết nỗi buồn”, ngoài việc dọn nhà, chăm mèo, nấu ăn, Hằng còn mang theo sách vở để học vào lúc rảnh rỗi. Thư lại cảm thấy dễ chịu khi thoát khỏi căn phòng trọ vốn chật chội để được một mình một cõi thênh thang đến cả chục ngày dài. Vừa tranh thủ nghỉ ngơi, vừa làm kiếm tiền đúng là lợi cả đôi đường...