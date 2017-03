Tết dương lịch, miền Bắc rét đậm

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc bộ, không khí lạnh lệch đông, gây mưa nhỏ các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ trong ngày 30 và 31-12, nhiệt độ dao động từ 12oC đến 20oC. Ngày 1 và 2-1-2009, nhiệt độ ở miền Bắc giảm tiếp 2-3oC, trời rét đậm; vùng núi sẽ có rét hại, trung bình từ 13oC trở xuống.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây trong hai ngày cuối năm, đêm và sáng có mưa nhỏ, nhiệt độ 13-20oC. Trong khoảng hai, ba ngày đầu năm mới, nhiệt độ giảm tiếp 2-3oC, trời rét đậm. Ở Nam bộ, ban ngày trời nắng nhưng chiều tối và đêm có mưa trái mùa, nhiệt độ tại TP.HCM dao động khoảng 21-32oC.