Tết Kỷ Sửu tại TP.HCM: Chỉ còn 2.500 ca cấp cứu, giảm 3%

Từ 30 tháng Chạp đến mùng 3 Tết (tức từ ngày 25 đến 28-1), có gần 2.500 ca cấp cứu do tai nạn các loại, giảm 3% so với năm 2008. Trong đó, cấp cứu do tai nạn giao thông là 1.100 ca, giảm 1% so với năm 2008. Chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm là 25 ca (năm 2008 là 17 ca), có đội mũ bảo hiểm là 71 ca (năm 2008 là 119 ca, giảm gần 60%), không có trường hợp nào chết. Theo Sở Y tế, phần đông số ca tai nạn giao thông cấp cứu là từ các tỉnh lân cận chuyển viện đến TP.HCM.

Ngược lại, trong mấy ngày Tết, số ca cấp cứu do ngộ độc thức ăn tại TP.HCM là 104 ca, tăng gần 2,5 lần so với Tết 2008.

Hôm qua (29-1), số liệu từ các bệnh viện có khoa phụ sản tại TP.HCM cho biết trong ba ngày Tết Kỷ Sửu có gần 500 cháu bé chào đời, trong khi Tết Mậu Tý 2008 là 513 bé.