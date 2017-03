Tết này miền Bắc lạnh, miền Nam mát

Từ ngày 24 đến 26-1 (tức 28 đến mùng 1 Tết), miền Bắc có rét đậm, nhiệt độ phổ biến 9-17oC, vùng núi cao 2-11oC, có khả năng xuất hiện tuyết, băng giá. Từ ngày 27 đến 30-1 (tức từ mùng 2 đến mùng 5 Tết), không khí lạnh suy yếu, trời rét và có mưa nhỏ, mưa phùn vào đêm và sáng, trưa chiều trời lạnh, nhiệt độ 13-22oC, vùng núi cao 7-16oC.

Chiều qua (21-1), trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Lê Thị Xuân Lan - Phó phòng Dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết: Hôm nay (22-1) cho đến 25-1 (27-30 Tết), do có không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc, nên Nam bộ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này. Ngày 29, 30 Tết ở miền Nam thời tiết mát mẻ, dễ chịu, TP.HCM trên 18oC, miền Đông Nam bộ vào ban đêm khoảng 17-18oC. Ngày mùng 1, 2 Tết , ở miền Nam nhiệt độ tăng trở lại nhưng không nắng và nóng quá, buổi trưa nhiệt độ ở vào khoảng 29-31oC.

Ở miền Trung, vào các ngày từ 24 đến 27-1 (29 đến mùng 2 Tết) có mưa nhỏ, trời rét và lạnh vào đêm và sáng sớm. Ban ngày trời mát, nhiệt độ 12-20oC ở phía bắc, 16-27oC ở phía nam. Từ ngày 28 đến 30-1 (mùng 3 đến mùng 5 Tết) ban ngày ấm áp, nhiệt độ 16-30oC.