Tết này sẽ chóng mặt vì giá?

Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Thị Hiền, nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng: Cần tự do hóa sản xuất, lưu thông Biến động giá thất thường này thì không có biện pháp lâu dài nào có thể kềm được. Chỉ có chính sách mở rộng cung tức là tự do hóa sản xuất, tự do hóa lưu thông, giảm bớt những hạn ngạch, thuế quan... mới có thể giải được bài toán tăng giá. Những biện pháp đó ta cũng đã làm nhưng làm chưa đến nơi đến chốn. Có điều năm nay bị những dịch bệnh dồn dập thiên tai quá nặng nên việc tăng giá là bất khả kháng. Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng lắm chứ, lạm phát của họ cũng rất cao. Ta đang ở trong “triều cường” tăng giá của toàn thế giới. Tuy nhiên nước ta tiềm lực tài chính nhỏ nên chống đỡ vất vả hơn. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế cấp cao: Chi phí vận tải quá cao Thời gian qua chúng ta chú ý đến giá xăng vì có mức tăng mạnh. Nhưng không chỉ nguyên giá xăng mà những thứ gì liên quan đến nguồn nhiên liệu thì đều tăng mạnh như phân bón, sợi tổng hợp, nhựa... đều tăng. Cho nên chỉ có một cách là nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng các nguồn nhiên liệu. Nếu nói đến việc tăng giá các mặt hàng thiết yếu, nhất là thực phẩm thì dễ dàng nhận thấy là khâu phân phối lưu thông của chúng ta có vấn đề. Chúng ta đều biết khâu vận tải của Việt Nam chi phí rất cao và hiệu quả thu được từ một chiếc xe ôtô rất thấp, chỉ đạt chưa 40% so với xe của các nước khác. Bởi vì xe của các nước khác chạy 26 ngày/tháng và một ngày hoạt động 22 giờ, còn của ta thì chỉ chạy 18 ngày/tháng và chỉ tám tiếng/ngày. Tất cả những chi phí vận tải đã đội giá thành sản phẩm các mặt hàng khác lên rất nhiều. Một trong những biện pháp để hạn chế tăng giá của các mặt hàng nói chung là việc nâng cao các nguồn nhiên liệu như sức gió, than, nhiệt điện... chứ không nên phụ thuộc vào xăng dầu quá lớn. Ta đang lấy thủy điện bù lỗ cho các điện sản xuất từ gas, dầu. Điều đó cho thấy khó khăn của chúng ta rất khó giải quyết. Ông Trương Trung Việt, Phó Giám đốc Sở Thương mại TP.HCM: Pháp lệnh chỉ “tóm” các mặt hàng thiết yếu Ở các chợ đầu mối, giá có lúc lên, có lúc xuống là chuyện bình thường. Nhưng tiểu thương các chợ lấy hàng từ chợ đầu mối về bán lẻ thì chỉ có lên mà không chịu xuống. Thịt bò cũng có lúc tăng giá nhưng tô phở đã tăng lên 15.000 đồng/tô mà vẫn đông khách ăn thì lúc thịt bò hạ giá người ta cũng cứ bán 15.000 đồng! Nếu giá xăng, giá nguyên liệu đầu vào tăng thì đương nhiên sẽ tác động đến giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, ảnh hưởng một cách hợp lý chứ không phải lấy cớ tăng đầu vào để tăng giá sản phẩm bao nhiêu thì tăng. Pháp lệnh về giá chỉ “tóm” các mặt hàng thiết yếu, không quy định quản lý giá bán các mặt hàng tiêu dùng khác nên Sở cũng bó tay trong việc kềm chế giá bán. LÊ THANH - QUỲNH NHƯ