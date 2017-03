'Thách đấu' trên Facebook - không phải chuyện đùa đâu!

Thế giới đã cảnh báo nguy cơ từ facebook đến cuộc sống thực từ lâu khi cảnh sát Pháp xác nhận một nam sinh 19 tuổi đã tử vong vì lao xe xuống nước tại cảng Calais (Nord-Pas-de-Calais). Người này đã làm theo lời thách thức trên facebook của bạn bè. Những trào lưu như neknominate (thi uống rượu), Cold Water Challenge (chinh phục nước lạnh)…được phát động qua facebook được hàng chục ngàn người hưởng ứng dù đã có nhiều trường hợp tử vong.

Tại Việt Nam, với lượng người sử dụng facebook vượt trội so với nhiều quốc gia, những vụ án liên quan đến facebook xảy ra ngày càng nhiều khiến người ta phải thực sự lo sợ. Từ lúc xã hội chỉ cần một cái nhìn đểu cũng có thể mất mạng thì bây giờ, không cần nhìn thấy nhau vẫn có thể xảy ra chuyện.







Giết người chỉ vì một “comment”

Ngày 26-12-2014, Phạm Đức Hùng (25 tuổi, xã Đak Yă, huyện Mang Yang) đăng tải hình ảnh cá nhân lên trang facebook của mình, nickname là “Hùng Bjker”. Đến 22 giờ ngày hôm đó, một thanh niên khác là Nguyễn Văn Nam (21 tuổi, Kon Dơng, huyện Mang Yang) vào facebook, thấy ảnh của Hùng nên đã viết một “comment” (bình luận) với nội dung: “Nhìn mặt của mày vừa láo, vừa đểu”.

Từ lời bình luận này, Hùng và Nam xảy ra mâu thuẫn, cả hai liên tục nhắn tin thách thức nhau trên facebook. Do tức giận, hai thanh niên này quyết định hẹn nhau ra gặp mặt để giải quyết. Nam hẹn Hùng vào 6 giờ ngày 27-12 tại một địa điểm thuộc tổ 5 (thị trấn Kon Dơng). Hùng đồng ý ngay lập tức và chuẩn bị một cây kiếm tự chế để hành động. Khi gặp mặt, đôi bên tiếp tục tranh cãi và Hùng rút kiếm đâm Nam bị thương. Thấy Nam chảy nhiều máu Hùng hoảng sợ đưa Nam đi cấp cứu nhưng không kịp.

Hùng đến Công an huyện Mang Yang đầu thú. Khi ra tòa, Hùng bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 7 năm tù về tội “Giết người”.



Bị cáo Hùng từng là một giáo viên

Lột đồ, đánh bạn tơi tả vì bị nói xấu trên facebook

Bị bạn học nói xấu và thách thức trên facebook, Nguyễn Thị Q. (nữ sinh lớp 8 ở Thanh Hóa) đã hẹn gặp và dùng mũ bảo hiểm đánh bạn đến rách mặt.

Ngày 14-5, Trường THCS B.S, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã yêu cầu Q., tường trình lại vụ việc, Nhà trường cũng đã báo cáo sự việc gửi lên Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã Sầm Sơn để có hướng giải quyết.

Trong bản tường trình, Q. viết được một bạn tên H. (học sinh Trường THCS T.S đã nghỉ học) cho biết Nguyễn Thị L. (học sinh lớp 9, Trường THCS Q.T) nói xấu và thách thức mình trênfacebook. Chiều ngày 6-5, Q. và H. đến nhà L. rủ ra Âu Thuyền nói chuyện. Tại đây, ba nữ sinh này đã xảy ra xô xát.



Cảnh hai nữ sinh đánh nhau được cắt ra từ clip

Đến chiều ngày 10-5, L. gọi điện thoại hẹn Q. ra chỗ cũ để giảng hòa. Tuy nhiên, tại đây giữa hai bên lại tiếp tục mâu thuẫn và đánh nhau. Q. hung hăng lao vào đánh L. tơi tả, còn cầm mũ bảo hiểm đánh L. tới chảy máu mặt và định lột quần áo của L.

Toàn bộ diễn biến này đã được các nữ sinh đứng xung quanh hô hào, cổ vũ và quay clip phát tán lên mạng. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình L. đã gửi đơn lên cơ quan công an để giải quyết.

Cự cãi trên facebook, truy sát vào tận ủy ban phường

Vụ việc gây chấn động ở UBND phường Trung Dũng (TP Biên Hòa, Đồng Nai) hôm 19-5 khi một nhóm gần 10 thanh niên đi năm xe máy mang theo dao lê, mã tấu hung hãn rượt đuổi Nguyễn Văn Hiền Quang (16 tuổi, ở Biên Hòa), truy sát vào tận bên trong trụ sở ủy ban phường.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả là khi chơi Facebook, giữa Phạm Văn Dũng và Nguyễn Hoàng Vương đã thách thức đánh nhau. Ngày 18-5, Dũng chở bạn gái đi chơi tại công viên thì bị nhóm của Vương ép lên xe. Nhóm này chở ra bãi đất trống hành hung Dũng.Nhận diện được một người trong nhóm đánh mình Quang nên ngày 19-5, Dũng rủ một số bạn đi tìm Quang để trả thù. Bị truy sát, Quang chạy vào trụ sở phường Trung Dũng trốn nhưng vẫn bị đuổi theo chém bị thương nhiều nhát trên người.



8 người tham gia vụ truy sát vào trụ sở ủy ban tại cơ quan điều tra

Từ thách đố trên mạng đến án tử hình

Tương tự vụ án ở Gia Lai nhưng mức độ nghiêm trọng hơn. Theo cáo trạng, rạng sáng 12-3-2014, trong lúc ngồi nhậu tại quán Phố Đêm, Nguyễn Văn Luận (26 tuổi) nhắn tin trên mạng chửi Phan Quốc An (28 tuổi, Tây Ninh). Hai bên lời qua tiếng lại trên mạng và thách gặp nhau để giải quyết.

Luận rủ Nguyễn Văn Cường (23 tuổi), Lê Nguyễn Khánh Duy (21 tuổi) và Võ Minh Hải (19 tuổi) đến quán nhậu để gặp và đánh An. Ở điểm hẹn đầu tiên, nhóm của Luận bị chủ quán và nhân viênphục vụ quán can ngăn nên rút về.

Do bị đổ nước lẩu vào người, Cường tức giận tiếp tục tập hợp một nhóm khoảng 10 người quay trở lại quán. Cường hai tay cầm hai dao xông vào chém xối xả vào đầu, cổ, vai và tay của Đặng Hà Nhi (thực khách). Cả nhóm truy đuổi chém nhiều người trong quán chạy tán loạn.



Các bị cáo tại tòa

Nhóm Cường bị bắt ngay sau đó, đáng chú ý trong số các bị cáo có đến ba người là người khuyết tật, bị câm điếc bẩm sinh. Ngày 6-9-2014, tại phiên xử lưu động, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án tử hình về tội giết người cho Cường, các bị cáo còn lại lãnh án từ 9-16 năm tù giam cùng tội danh trên.

Cả con phố náo loạn vì hotgirl hẹn “đối đầu”

Mới đây nhất, cuộc “hẹn hò” gặp nhau nói cho ra lẽ của hai cô gái khá nổi tiếng trong cộng đồng mạng là Đoàn Thanh Thuý Vi (18 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Võ Huỳnh Thanh Vân (18 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) đã gây náo loạn ngay tại trung tâm TP.HCM.

Trước đó, Thúy Vi viết facebook chê Thanh Vân có khuôn mặt vuông. Đôi bên liên tục đăng tải những lời lẽ, đoạn clip thiếu thiện cảm về nhau. Cuộc tranh luận này càng được làm nóng và thổi phồng lên nhiều lần nhờ sự “tiếp sức” của hàng chục ngàn người theo dõi facebook của hai cô gái. Đỉnh điểm là Vi và Vân đã ấn định một cuộc hẹn lúc 19 giờ ngày 3-8 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trước giờ gặp mặt, Thúy Vi tiếp tục đăng tải một đoạn clip có kèm một lời thách thức sởn da gà: “chết chôn, không giải hòa!”.



Rất đông những bạn trẻ hiếu kỳ đến chứng kiến cuộc hẹn của Vi và Vân

Đúng 19 giờ tối 3-8, Vi và Vân gặp nhau tại phố đi bộ. Ngoài hai nhân vật chính, lực lượng ủng hộ đi theo đông đảo ngoài sức tưởng tượng. Có đến hàng trăm thanh niên cùng tụ tập, hò reo trong trạng thái khá kích động. Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ bỗng nhiên trở nên náo loạn. Vụ việc này lực lượng công an phường Bến Nghé nắm được thông tin từ sớm, đã phối hợp với cảnh sát hình sự công an quận 1 và nhiều lực lượng khác của công an TPHCM đã đến hiện trường giữ an ninh trật tự, đưa 16 thanh thiếu niên về trụ sở làm việc.

Những cuộc chiến trên mạng xã hội không chỉ xảy ra với người bình thường mà giới nghệ sĩ, ngôi sao cũng không ít lần đưa ra những tuyên bố, thách thức trừng phạt nhau rất đáng ngại. Gần đây, nam ca sĩ Đ.V.H đấu khẩu dữ dội qua mạng với đồng nghiệp của mình là Q.L. vì một cậu học trò. Ca sĩ H. đã khẳng định qua việc này “muốn thiên hạ biết không thể đụng vào Đ.V.H”. Những vụ lùm xùm tương tự như T.H. cự cãi M.L vì “văn hóa ứng xử”; P.L. bị Y.N. tố cáo giật chồng bằng một loạt bài viết trên mạng; Y.T. khẩu chiến facebook với T.T … không còn là lạ và luôn gây ra sự chú trên mạng xã hội.

Một đoạn khẩu chiến trên facebook người nổi tiếng