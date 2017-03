Thách thức đấu dao, một người thiệt mạng

Trước đó vào tối 24-4, tại ngã ba đường Ngư Ông - Trưng Trắc, TP Phan Thiết xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân bị đâm nhiều nhát vào người, cả hung thủ và nạn nhân đều không xác định được. PC45 Công an tỉnh Bình Thuận lập hội đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thông báo truy tìm tung tích nạn nhân. Đến chiều 25-4, anh Nguyễn Duy Luân (trú phường Đức Long, Phan Thiết) đến nhận diện và xác định nạn nhân là em ruột của mình, tên Nguyễn Duy Huy (22 tuổi). Trong lúc cơ quan điều tra truy tìm hung thủ gây án thì ngày 26-4 Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) thông báo Hoàng Minh Tuấn đã đến đầu thú. Qua điều tra xác định tối 24-4, hai anh em Luân và Huy mua hai con dao đi tìm một người đi lao động biển chung với Luân để trả thù do mâu thuẫn. Không tìm được, Luân về nhà, còn Huy ngồi ở bờ kè cạnh quán nhậu hóng mát. Lúc này có một nhóm thanh niên lao động biển từ Cảng cá Phan Thiết đến bờ kè chơi, trong đó có Hoàng Minh Tuấn. Tuấn và Huy đã xảy ra mâu thuẫn và cả hai thách thức rút dao ra đâm nhau túi bụi. Huy bị Tuấn đâm nhiều nhát vào người bỏ chạy được vài chục mét thì gục chết.

Sau khi gây án, tất cả bỏ chạy tán loạn, riêng Tuấn bỏ trốn về Quảng Bình và sau đó đầu thú.

PHƯƠNG NAM