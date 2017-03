Thái Bình khởi tố 14 đối tượng lợi dụng biểu tình để trục lợi

Công ty thép Shengli ở Thái Bình. (Nguồn: Shenglivn.com)

Những đối tượng này đã lợi dụng việc công nhân và người dân địa phương biểu tình phản đối Trung Quốc ngày 14/5 vừa qua để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Shengli thuộc Khu công nghiệp Cầu Nghìn, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.Trong 14 đối tượng bị khởi tố lần này có 11 đối tượng bị khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản” gồm: Vũ Văn Trang (sinh năm 1990); Vũ Văn Võ (sinh năm 1983); Phạm Xuân Quyền (sinh năm 1985); Phạm Minh Tú (sinh năm 1980); Phạm Văn Đạt (sinh năm 1993); Nguyễn Văn Duy (sinh năm 1990); Nguyễn Cảnh Dương (sinh năm 1984), đều trú tại xã An Mỹ (huyện Quỳnh Phụ); Đào Thị Hoa (sinh năm 1965); Đào Thị Huế (sinh năm 1981) và Đào Văn Du (sinh năm 1987), cùng trú tại xã An Thanh (huyện Quỳnh Phụ); Nguyễn Văn Đài (sinh năm 1993), trú tại thị trấn An Bài (huyện Quỳnh Phụ).Trong số này, năm đối tượng gồm Đào Thị Hoa; Đào Thị Huế; Nguyễn Cảnh Dương; Phạm Minh Tú và Nguyễn Văn Đại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.Ba đối tượng khác bị khởi tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” gồm Nguyễn Xuân Hùng (sinh năm 1959); Nguyễn Trí Viên (sinh năm 1965) cùng trú xã An Mỹ và Nguyễn Duy Đoàn (sinh năm 1974) trú tại thị trấn An Bài.Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tang vật, bao gồm CPU, màn hình vi tính, laptop, phế liệu, xe máy, máy bơm dầu, môtơ điện...Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, vào sáng 14/5 vừa qua, lợi dụng việc công nhân và người dân địa phương tụ tập tại Công ty thép Shengli để phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong thềm lục địa và trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, các đối tượng này đã trà trộn vào dòng người rồi tiếp cận khu vực nhà, xưởng của Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Shengli và thực hiện hành vi trục lợi, sai trái./.

Theo Hải An/ Vietnam+