Thái Bình: Nổ lớn gây sập nhà làm chết 1 người

Xác nhận với PV ít phút trước đây qua điện thoại, trưởng công an huyện Thái Thụy Nguyễn Văn Duyên cho hay, ông cũng đang trên đường xuống hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân sự việc.



Theo thông tin ban đầu người đứng đầu ngành công an huyện này nắm được, một vụ nổ đã đánh sập một căn nhà tại xã Thụy Sơn.



“Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa thể khẳng định được vụ việc do nổ gas hay nổ pháo,” ông Duyên nhận định.



Được biết, đây là ngôi nhà của hai vợ chồng. Người vợ hiện đã tử vong sau vụ nổ. Còn người chồng cũng đang trong tình trạng hết sức nguy kịch và đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.



Thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra vụ việc người dân nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà rồi lửa bốc cháy lên. Toàn bộ phần bếp của căn nhà đã đổ sập hoàn toàn.



Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường và cố gắng đào, xới các gạch vỡ đổ xuống để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.



Thời gian vừa qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng. Sự việc lần này tại Thái Thụy, Thái Bình một lần nữa cảnh báo về an toàn cháy nổ trong các khu dân cư./.

Theo Sơn Bách (Vietnam+)