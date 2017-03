Thái độ bất ngờ của gia đình nữ sinh bị "tra tấn"

Người mặc kẻ đang hành hung Quỳnh Anh là Phạm Tường Vi (17 tuổi)

Ngay sau khi sự việc nữ học sinh bị đánh hội đồng được công an TP. Hà Nội làm sáng tỏ, PV đã có cuộc gặp gỡ với mẹ nữ sinh Quỳnh Anh- chị N. T. Y tại nhà riêng ở khu tập thể Quỳnh Mai.



Những tưởng gia đình nữ sinh bị đánh sẽ vô cùng căm phẫn kẻ gây ra đau đớn cho con gái mình, nhưng ngược lại, người mẹ ấy lại có những tâm sự đầy vị tha khi nghĩ đến chặng đường còn dài của những đứa trẻ nông nổi: "Gia đình tôi chỉ muốn con gái có thể được yên ổn đi học, không bị bạn bè tò mò nhìn ngó, còn các bạn tham gia đánh cháu, hãy cho các em một cơ hội để sửa chữa mình" - Chị N.T.Y- mẹ nữ sinh bị đánh hội đồng bày tỏ quan điểm của mình.



Chị Y cho biết, trước khi sự việc cháu Quỳnh Anh bị đánh chưa được báo chí đề cập rầm rộ thì gia đình không hề biết chuyện. Bởi về gia đình cũng không có mạng internet, Quỳnh Anh lại giấu không cho bố mẹ biết.



Hiện tại, chị Y buôn bán tại nhà còn anh N.D.H ( bố của Quỳnh Anh) là lái xe tải tự do. Được biết, Quỳnh Anh còn có một em gái nhỏ 6 tuổi. Theo chị Y, ở nhà tính Quỳnh Anh khá trầm và ít nói và thường tâm sự mọi việc với bố.



Ở nhà, gia đình hay gọi Quỳnh Anh tên thân mật là Ốc. Ốc là người dễ tha thứ, có khi vừa bị bố đánh xong cũng không giận dỗi gì, mà lại thân mật với bố ngay được. Đôi khi, Quỳnh Anh còn bị em gái đánh cho khóc nhè. Ngoài giờ học, Quỳnh Anh thường phụ mẹ bán hàng và không đi đâu chơi cả.



Chị Y được xem clip Quỳnh Anh bị đánh khi được đứa cháu họ mang lên cho xem, nhưng lúc đầu không nhận ra vì hình ảnh mờ. Khi chị Y hỏi, Quỳnh Anh lại chối không nhận.



Hôm thứ 7 tuần trước, ngày 13/3, gia đình có nhận được giấy gọi của công an thành phố về việc con gái bị hành hung, nên mới biết chuyện này. Cháu cũng khai là bản thân cháu cũng không biết bị các bạn quay như thế nào, và đưa lên mạng ra sao. Và luôn giấu gia đình, mọi người.



Trước đó, từ hôm cháu bị đánh, cũng không thấy có biểu hiện gì khác thường nên gia đình cũng không biết. Mãi đến hôm mùng 9/3, nhà trường có gọi cho gia đình tôi và gia đình cháu Diệp - mâu thuẫn với Quỳnh Anh, lên để hoà giải. Khi đó, các cháu nói là chỉ xô xát nhỏ nhưng không làm sao. Và Quỳnh Anh cũng có nói là bạn Diệp đã xin lỗi và làm hoà với nhau.



Nhưng gia đình vẫn lo nên đã đưa cháu đi khám, chụp, không có biểu hiện gì nên đã cho cháu về nhà theo dõi. Từ sau hôm bị đánh, sức khỏe Quỳnh Anh vẫn bình thường. "Chắc con bé chỉ bị đau phần mềm và bị đau đầu do bị dựt tóc nhưng chắc vẫn chịu được nên không nói gì cho bố mẹ". Chị Y phỏng đoán.



"Chiều 9/3, gia đình cháu Diệp có tới gặp gia đình tôi và xin lỗi, mong gia đình tôi bỏ qua. Gia đình tôi cũng đã bỏ qua", Chị Y nói.



Mẹ Quỳnh Anh cho biết thêm, cấp 1 Quỳnh Anh luôn đạt học sinh giỏi, lên cấp 2 tiên tiến, nhưng vào cấp 3 thì có sút hơn một chút. Nhưng vì mới vào học cấp 3 nên gia đình cũng luôn động viên em phấn đấu. Quỳnh Anh học buổi chiều, những lúc rảnh rỗi thì bố mẹ thuê gia sư cho em học ở nhà vào buổi sáng. Lịch học hầu như kín cả tuần.

Từ khi biết em bị đánh đến giờ, bố mẹ thường đưa đón em đi học. Còn mấy hôm nay, công an gọi cháu lên, cũng áp lực nên cháu thường ngủ sớm hơn. Công an phường, công an thành phố hỏi gia đình nhiều, và gia đình cũng cung cấp đầy đủ các thông tin biết được



"Khi được xem clip thì tôi vô cùng bức xúc, mấy hôm nay không ăn không ngủ. Bức xúc nhất là việc các bạn đánh lại còn đưa hình đó lên mạng, đánh đau thì ít, nhưng sợ nhất, các bạn khác lại nhìn con mình tò mò, hiếu kỳ, làm cháu mất tự tin.



Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, sự việc dù sao cũng đã qua rồi, con mình đã bắt đầu đi học lại bình thường. Hơn nữa, cũng không bị sao cả, nên tôi muốn để mọi việc lặng đi. Gia đình tôi chỉ muốn con gái có thể được yên ổn đi học, không bị bạn bè tò mò nhìn ngó, còn các bạn tham gia đánh cháu, hãy cho các em một cơ hội để sửa chữa mình.". Chị Yến chia sẻ.



Hiện tại, gia đình Quỳnh Anh chỉ biết an ủi con và đợi điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.





Theo Phạm Thịnh - Văn Mão (VTC)