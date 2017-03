Thái Nguyên: Một học sinh lớp 8 bị công an xã đánh ngất xỉu

Sáng nay (29/11) trao đổi với phóng viên báo PVt, ông Nguyễn Văn Thái - Trưởng công an xã Xuân Phương (Thái Nguyên) cho biết, sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, ông và một số người làm nhiệm vụ hôm đó đã làm tường trình gửi lên phó chủ tịch xã và các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc.



Ông Thái cho biết thêm, ông và một số cán bộ xã đã đến thăm hỏi em Hiếu ở bệnh viện, em Hiếu chỉ bị xây xước nhẹ.



Ông Thái nói, vết xây xước đó là do trong quá trình bắt giữ em Hiếu, em đã có những hành động chống trả như ném xô chậu và đất đá vào người ông và một số người khác.





Những vết bầm trên cơ thể em Hiếu. Ảnh:LĐ



Theo Anh Minh ( VNN)



Được biết, sáng 25/11, Trường THCS Xuân Phương, huyện Phú Bình, Thái Nguyên có buổi lễ nhận bàn giao lớp học 2 tầng mới tu sửa lại. Chính vì thế, em Hiếu và các bạn cùng trường được giao nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh trường sạch sẽ vào buổi chiều ngày 24/11. Trong quá trình dọn dẹp, Hiếu và một số bạn chơi đùa và té nước vào nhau.Thấy vậy, ông Thái - Trưởng công an xã Xuân Phương quát nhưng các em vẫn đùa nghịch. Bực mình, ông Thái xông vào tát và bóp cổ Hiếu. Sợ quá, Hiếu bỏ chạy và có lời lẽ xúc phạm ông Thái.Sau đó, ông Thái đã gọi thêm một người nữa đến để đuổi bắt Hiếu đưa về trụ sở công an xã. Tại đây, Hiếu đã bị ông Thái đấm đá túi bụi và đánh bằng dùi cui khiến em bất tỉnh. Sau khi Hiếu tỉnh, ông Thái gọi ông Dương Văn Viễn, là ông của Hiếu, đến đón em về.Tuy nhiên, khi về nhà, trong lúc ngủ, em Hiếu có những biểu hiện về tinh thần không bình thường. Đến sáng ngày 25/11 gia đình Hiếu đưa em xuống bệnh viện đa khoa TƯ Thái Nguyên khám thì các bác sĩ ở đây kết luận Hiếu bị nhiều vết bầm tím ở vùng cổ, vai hai bên do bị đánh.