Thai phụ bị trộm sát hại trước ngày cưới

Chiều 18-6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ Phan Văn Sơn (ngụ Quế Xuân 1, Quế Sơn, Quảng Nam), nghi can gây ra vụ án giết người tại phòng trọ thuộc tổ 48B (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, chiều 17-6, một người cầm dao xông vào phòng trọ đâm chết chị Trần Thị T. (đang mang thai tháng thứ ba) và đâm bị thương anh Bùi Đăng Toàn (người sống cùng dãy phòng trọ). Sau khi gây án, hung thủ lên xe máy bỏ trốn. Qua điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ nghi can Phan Văn Sơn. Bước đầu Sơn khai nhận từ quê ra KCN Hòa Khánh làm công nhân ở nhà máy thép. Trước khi gây án, Sơn đem xe máy của mình cầm lấy 3 triệu đồng. Do không có tiền chuộc xe nên Sơn nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Khi Sơn vào dãy phòng trọ định khua khoắng thì bị chị T. phát hiện. Sơn liền rút dao đâm chết chị T. Lúc này, anh Toàn vừa đi làm về bắt gặp nên ngăn cản cũng bị Sơn đuổi đâm bị thương rồi bỏ trốn. Người dân quanh đó đuổi theo vây bắt Sơn nhưng không kịp.



Người nhà bàng hoàng trước cái chết bất ngờ của chị T. Ảnh: G.VIỄN

Cùng ngày, thi thể của chị T. đã được đưa về quê nhà an táng tại Bình Tịnh (Thăng Bình, Quảng Nam). Cái chết bất ngờ của cô gái trẻ khiến nhiều người bàng hoàng, thương xót. Người nhà chị T. cho biết do gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên T. phải bỏ học từ sớm để ra Đà Nẵng làm công nhân. Tiền lương công nhân ít ỏi nhưng T. vẫn dành dụm gửi về quê cho mẹ và lo cho em gái ăn học.

Bà Nguyễn Thị Thuận (mẹ của chị T.) ngồi thẫn thờ bên cạnh thi thể con gái, khóc đến nỗi hai mắt sưng húp. “Nó sống tình cảm lắm, không hề gây chuyện với ai. Tháng tới sẽ lên xe hoa, vậy mà…”. Anh Phan Thanh V. (chồng sắp cưới của chị T.) cũng không ngờ lại xảy ra cớ sự như vậy. Anh V. cho biết hai người đã chụp ảnh cưới, chỉ chờ ngày tổ chức tiệc cưới.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Trước mắt, công an xác định nguyên nhân án mạng không phải do mâu thuẫn chuyện tình cảm như những thông tin đồn đoán trước đó.

LỆ THỦY - GIA VIỄN