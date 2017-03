Thảm án Long An: 'Vì yêu thương con nên muốn mang con theo'

Sáng 19-11, người dân ấp Thạnh Trung (xã Phước Vĩnh Đông, Cần Giuộc, Long An) bị rúng động trước vụ chết thảm của chị Đỗ Thị Ái Nguyên (30 tuổi) cùng hai con là Nguyễn Hoàng Khang (chín tuổi, học lớp 4) và Nguyễn Thị Như Huyền (10 tuổi, học lớp 5).

Điện thoại có tin nhắn tuyệt mệnh

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giuộc, Công an tỉnh Long An cùng C45 - Bộ Công an đã đến phong tỏa hiện trường điều tra.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, cơ quan pháp y Công an tỉnh Long An tiến hành khám nghiệm tử thi. Thiếu tướng Phan Chí Thanh, Giám đốc công an tỉnh, trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo điều tra. Theo một cán bộ Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giuộc, trên cổ ba nạn nhân đều có vết cắt.

Cơ quan điều tra đã tìm thấy điện thoại của chị Nguyên. Trong đó có nhiều tin nhắn có nội dung chán đời và lá thư tuyệt mệnh. Nội dung trong thư nhận mình là “người vợ không tốt, không xứng đáng làm con dâu của gia đình”. Vì yêu thương con nên chị Nguyên muốn mang con theo cùng mình. Theo một nguồn tin của công an, số vàng nữ trang của chị Nguyên được tìm thấy ở chỗ khác trong nhà chứ không mất. Người thân cho biết gần đây thấy chị Nguyên có dấu hiệu bị trầm cảm.

Trong khi đó, một nguồn tin từ VKSND tỉnh Long An cho biết: “Giám định pháp y và kết quả điều tra ban đầu từ Bộ Công an đã xác định nguyên nhân là do chuyện gia đình. Trước đó vài ngày, nạn nhân có xích mích với chồng về chuyện anh này hay đi làm ăn xa, bỏ vợ con. Có thể vì nguyên nhân này dẫn đến nạn nhân tâm thần bất ổn mới có hành động như thế. Còn về chi tiết số vàng bị mất hay nạn nhân để lại thư tuyệt mệnh thì công an đang làm rõ thêm”.

Đến 20 giờ đêm qua 19-11, lực lượng pháp y đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường. Thi thể các nạn nhân được bàn giao cho gia đình an táng.



Hiện trường vụ việc. Ảnh: HN

Nỗi đau quá lớn

Ngồi với PV, bà Trần Thị Phướng - mẹ chồng của nạn nhân, người đầu tiên phát hiện vụ việc bàng hoàng kể: “Khoảng 7 giờ sáng, tôi đi ngang nhà con thấy cửa mở, mấy đôi dép của tụi nhỏ còn ở thềm, tưởng tụi nó ngủ quên trễ học nên tôi vào gọi. Ai ngờ vừa vào tôi đã thấy con dâu nằm gục bên vũng máu, trên người có nhiều vết thương, bên cạnh có con dao bầu. Hai đứa cháu trên người cũng đầy vết thương nằm bất động trên giường. Tối hôm trước khi xảy ra vụ việc, hai đứa cháu còn theo mẹ nó qua nhà tôi chơi. Tụi nhỏ mê chơi đòi ở lại nhưng mẹ nó không cho. Nếu tụi nhỏ không về nhà chắc đã không xảy ra vụ việc đau lòng”.

Cũng theo gia đình, khi xảy ra vụ việc, chồng của chị Nguyên là anh Nguyễn Tấn Thanh đang đi mua tôm ở Bến Tre. Khi nhận được tin dữ, anh bị sốc nặng, ngất xỉu. Sau đó một số người bạn đã thuê xe chở anh về quê. Đến chiều cùng ngày, anh Thanh được người thân đưa ra khỏi khu vực hiện trường bởi mỗi khi đến gần căn nhà anh lại ngất lịm, nhất là khi nhìn thấy di ảnh vợ và hai con nhỏ.

Bà Võ Thị Thúy Phượng, mẹ ruột của nạn nhân Nguyên, không kìm được nước mắt cho biết bình thường bà làm thuê tại Xuân Lộc (Đồng Nai). Khoảng một tuần nay bà về quê để lo việc nhà thì xảy ra vụ việc đau lòng.