Thảm án tại Hà Giang, 4 người chết

Sự việc xảy ra khoảng 4 giờ 30 sáng nay (1-12), tại khu vực thôn Tả Ngảo (xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, Hà Giang).

Vào thời điểm trên, đối tượng Phù Minh T. (32 tuổi) bất ngờ dùng dao chém ông Phù Láo T. (59 tuổi) và cháu Phù Thị N. (hai tuổi).

Tiếp đó, T. cầm dao chém bà Tải Thị M. (51 tuổi) và anh Phù Láo S. (26 tuổi).

Phát hiện vụ việc, anh Phù Văn T. (23 tuổi) đến hiện trường ngăn cản hành vi phạm tội thì bị T. cầm dao chém tại chỗ.



Hiện trường đã được cơ quan công an phong tỏa, bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: Phapluatplus

Vụ thảm án khiến bốn nạn nhân tử vong gồm: ông Phù Láo T., cháu Phù Thị N., bà Tải Thị M. và anh Phù Văn T. Riêng anh Phù Láo S. đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi gây án, đối tượng Phù Minh T. đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Thông tin ban đầu, Phù Minh T. có quan hệ gia đình với các nạn nhân, đối tượng này có biểu hiện của bệnh tâm thần.







Vụ việc đang gây chấn động dư luận huyện Quang Bình, Hà Giang. Ảnh: Phapluatplus

Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang, cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh đã huy động các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Quang Bình trực tiếp có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.

Hiện tại chính quyền địa phương cũng đã tổ chức tới thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân.