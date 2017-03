Thảm nạn ở Sêrêpốk: tài xế không làm chủ tốc độ

Đại tá Phạm Minh Thắng tại buổi thông báo kết luận điều tra - Ảnh: B.D. Đại tá Phạm Minh Thắng tại buổi thông báo kết luận điều tra - Ảnh: B.D.



Đại tá Phạm Minh Thắng - chánh văn phòng Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết qua 20 ngày khẩn trương điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc trên cầu 14 là do tài xế không làm chủ được tốc độ, không làm chủ được tay lái dẫn đến việc tông thẳng xe vào lan can cầu và rơi xuống sông.“Đoạn đường nơi xe bị tai nạn được cho phép chạy tốc độ tối đa 70km/g nhưng người điều khiển chiếc xe là tài xế Phạm Ngọc Lâm đã chạy vượt tốc độ, không làm chủ được tay lái khiến chiếc xe đâm vào gờ chắn, nổ lốp trước (lốp bên phải) và tiếp tục đâm rách 15,2m lan can cầu, sau đó rơi xuống sông.Việc tài xế Phạm Ngọc Lâm điều khiển chiếc xe gây tai nạn đã vi phạm vào khoản 23 điều 8 Luật giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và vi phạm vào khoản 3 điều 202 Bộ luật hình sự”, theo bản kết luận điều trã.Ông Thắng cũng cho hay do người điều khiển phương tiện đã tử vong nên cơ quan công an hiện vẫn chưa thể khởi tố vụ án mà cần xác minh thêm, chờ kết luận cuối cùng để làm căn cứ rồi mới quyết định khởi tố vụ án hay không.Cũng theo ông Thắng, điều tra cơ quan công an xác định số người trên chiếc xe khách bị nạn là 57 người chứ không phải 55 người như thông tin ban đầu.Trong số 57 người này, 34 người đã thiệt mạng, 22 người bị thương nặng, 1 người bị thương nhẹ nhập viện và rời viện ngay sau đó. Với số người trên xe tại thời điểm xảy ra tai nạn, cơ quan công an xác định chiếc xe này chở vượt số người quy định (xe bị nạn là loại xe 49 chỗ ngồi).Về việc chiếc xe bị nạn chở vượt số người theo quy định, trong khi cách địa điểm xảy ra tai nạn có một chốt gác của cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay tổ cảnh sát này chỉ kiểm tra khi phát hiện xe có dấu hiệu vi phạm. Việc xử phạt lỗi xe chở quá số người quy định, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh và tiến hành các thủ tục theo đúng pháp luật.Theo THÁI BÁ DŨNG (TTO)