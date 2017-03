Thâm nhập thế giới cá độ ở quận 9

LÒ ĐỐT TIỀN TREO BẢNG CÀ PHÊ

Lò cá độ ở quán cà phê 275 Tôn Đản, P15Q4 bị công an triệt phá đã khiến quán cà phê Mai Trinh số 39 đường 385, phường Tăng Nhơn Phú, quận 9 hốt bạc. Nhưng chỉ khác là nơi đây vẫn “bình yên”. Trước cổng quán thường xuyên có cả hàng trăm chiếc xe máy đậu.

Nhiều người máu mê cá cược đến nỗi vừa phóng xe đến, chống xe chưa kịp dựng đã vội thò tay vào túi móc tiền, xăm xăm bước vào trong. Xe máy không cần khóa cổ mặc dù quán này không có người giữ xe. Trong quán có ba tivi màn hình 24 inch.

Theo luật chơi ở đây, ngay khi có kết quả của trận đấu, nếu người chơi thắng, nhà cái sẵn sàng chung liền chứ không đợi đến hôm sau. Nhưng để có được điều đó ai cũng phải bước vào căn phòng phía sau quán. Sau khi chen chúc trong hàng trăm con người nhễ nhại mồ hôi rồi thò một tay vào cái khe nhỏ, nói một câu: “Năm chai, M.U” như anh chàng tóc đỏ đứng bên cạnh chúng tôi, cuộc chơi chính thức bắt đầu.

Quy mô cá độ ở đây hơn hẳn các lò cá độ bóng đá ở làng đại học Thủ Đức, quận Bình Thạnh, quận 10. Điều T. “khùng”: một tay giang hồ gần đó nói trong quán cà phê quả không sai: “Nếu ông muốn bắt cá độ bóng đá ở quận 9 này mà không biết lò của Sơn “mập” (hay còn gọi Sơn “lùn”) thì đúng là đồ “hai lúa”. Dưới trướng Sơn “mập” còn ba đàn em khác trực tiếp ghi phơi cho khách. Vào giữa buổi chiều những ngày cuối tuần, Vương, Văn và Việt chui vào căn phòng rào lưới B40 sau quán.

Một người làm nhiệm vụ giữ tiền, hai người kia xếp bàn nhựa ra chờ “khách” đến. Ở đây có hẳn một tấm bảng sáu mét vuông để nhà cái ra kèo. Nữ, vợ Sơn “mập” luôn miệng nhắc nhở hai tay bảo kê ngồi ở sát bể cá cảnh ngay cửa căn phòng: “Tụi bây đừng có ngây cái mặt như thế. Ra ngoài nhắc tụi nó dắt xe ra bớt đi, muốn gây sự chú ý hả?”.

Tôi rướn chân nhìn xuống dưới ghế tên Việt ngồi. Một cái thùng carton lớn đựng đầy những cọc tiền polymer các loại nhưng ngoái đầu lại nhìn số người sau lưng đang chờ đến lượt mình thì chứng tỏ giai đoạn ghi kèo chưa thể nào ngừng lại. Sơn “mập” chốc chốc lại alô cho “anh” nào đó thông báo tình hình làm ăn của lò mình. Kẻ này chưa lộ mặt nhưng chỉ cần nhìn điệu bộ và cách nói chuyện của Sơn “mập” ai cũng hiểu người kia phải thuộc một đường dây cá cược lớn cỡ nào. Và ngoài Sơn “mập” còn bao nhiêu “ông trùm nhỏ” nữa?

NHỮNG VÒI CÁ ĐỘ

Rời quán Mai Trinh lúc 9 giờ tối, chúng tôi không quên lân la hỏi địa chỉ của vài “lò” khác từ một số dân chơi cá cược có máu mặt. Quán cà phê 777 nằm ở đường Tân Lập 2, phường Hiệp Phú, quận 9 được giới thiệu là một “lò độ” thứ hai. Trước quán là một tiệm Internet nhỏ nhưng khi bước vào trong và rẽ phải, đập vào mắt chúng tôi là gần trăm người đang xì xào bàn tán nhìn vào tấm bảng ghi kèo.

Sinh viên, học sinh cũng có, người lớn đi làm rồi cũng có... Nơi đây còn chuyên nghiệp hơn lò của Sơn “mập” ở chỗ phân chia rạch ròi ra ba khe dùng để chia cho ba loại hình cá cược là bắt kèo, tỉ số và tài sửu. Số người chơi không nhiều bằng bên Sơn “mập” nhưng về phần dữ dằn thì hơn xa. Ba thanh niên bặm trợn và hai người đàn ông mập phệ, xăm trổ đầy lưng ngồi xếp hàng ngang ngay gần cửa căn phòng ghi độ.

Trụ sở Công an quận 9 nằm cách đó không quá 500 mét, lý do nào có thể khiến lò cá độ này ngang nhiên tổ chức quy mô đến vậy? Trong khi câu trả lời chưa có, anh bạn tôi cho biết địa chỉ một điểm cá độ khác. Bên hông quán cà phê Hoàng Hoa trên đường Lê Văn Việt là một con hẻm nhỏ. Đầu hẻm có một cánh cửa khung sắt lưới B40 lớn. Cánh cửa này do người dân tự làm đổ bảo vệ an ninh trật tự, nhưng cũng chính là nơi chặn đường ra của những ai có ý định “không tốt” với lò cá độ vì đây là... hẻm cụt.

Tèo và Hải là hai chủ lò này. Tèo trạc 30 tuổi, gầy, nói chuyện chắc nịch không thừa một chữ: “Chơi gì?”. Tôi trả lời: “Tỉ số”. “Bao nhiêu?”. “Một xị”. “Trận?”. “M.U - Chelsea”. “Mấy?”. “1-1”. Chỉ bấy nhiêu cuộc đối thoại giữa tôi và tên trùm ghi kèo kết thúc. Chúng tôi cầm một tờ “phơi” mặt trước ghi thông tin cá cược, mặt sau có in dấu đỏ dòng chữ “HK YAMAHA”. Hai thanh niên cảnh giới đứng ở cánh cửa đầu hẻm khẩy theo một câu: “Mai quay lại”.

THÁCH THỨC CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Quán cà phê ở quận 9 nhiều như nấm. Nhiều quán biến tướng trở thành lò cá độ. Có kẻ còn tổ chức ghi kèo cá độ ngay tại một ngôi nhà khang trang từng là trụ sở của công ty TNHH T.S.V trên đường Ngô Quyền, P. Hiệp Phú, quận 9. Công ty TNHH TSV đã chuyển trụ sở đi nơi khác từ lâu nhưng người chủ của ngôi nhà này hiện tại, lại cho một nhóm giang hồ ở khu vực chợ Mới thuê làm trụ sở tổ chức cá độ.

Nhìn tấm bảng công ty, không ai nghĩ nơi này là điểm đến khá “uy tín” của dân cá độ. Vào giờ “làm ăn”, bên ngoài ngôi nhà luôn có từ hai đến năm thanh niên cảnh giới. Còn lại gần chục người khác ngồi trong nhà vừa đánh bài, vừa nói chuyện và đốt thuốc nhả khói nghi ngút. Cô gái trẻ có khuôn mặt xinh xắn nhất trong đám đang làm nhiệm vụ... ghi tờ phơi cho trận đấu chung kết cúp UEFA giữa hai đội Zenit và Ranger, Zenit đứng kèo trên chấp ¼.

Qua cách mặc đồ bụi bặm và độ tuổi trạc 16, 17 thì nhóm này còn là những người “ăn chưa no, lo chưa tới” nhưng chắc chắn “quậy” thì khỏi chê. Vừa móc điện thoại ra tôi đã bị một cậu mặt ngầu nhất trong bọn đứng dậy nhắc khéo: “Điện thoại đại ca chắc chụp hình nét lắm ha?”. Anh bạn tôi đã từ chối khéo, không bắt độ nữa lấy lý do ở đây “phóng” tới “hai lai” (số tiền thắng được chỉ bằng 80% tiền đặt cược).

Khi tìm hiểu thêm ở các quán cà phê khác trong khu vực thì hầu hết đều là những quán đã từng bị công an xử lý nên không tổ chức cá cược nữa. Nhưng ai cũng biết địa chỉ các lò khác và sẵn lòng chỉ chúng tôi đi. Lò của nhóm thanh niên “quậy” vừa rồi nghe nói cũng đã từng bị xử lý nhưng vẫn hoạt động. Điều đó đủ cho thấy những kẻ tổ chức cá độ bóng đá ở đây đang cố tình vi phạm và thách thức cơ quan chức năng.

Trong khi giải ngoại hạng Anh vừa kết thúc, giải bóng đá Italia, giải bóng đá Tây Ban Nha, Brazil... còn tiếp tục thì giải bóng đá châu Âu (Euro) cũng đã gần kề. Đây chính là thời điểm để những lò cá độ thi nhau tổ chức quy mô, chuyên nghiệp. Chỉ có một cách giải quyết duy nhất để chấm dứt tình hình này, đó là: cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc và mạnh tay xử lý.