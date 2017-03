Thâm nhập "thiên đường cà phê hoan lạc" Sài Gòn

Tạm lắng sau khi bị báo chí vào cuộc phản ánh, thời gian gần đây, VTC News liên tục nhận được các thông tin của độc giả về tình trạng các quán cà phê thác loạn tại một số quận huyện ở TP.HCM đang “nóng” trở lại.



Tinh vi nhưng vẫn “lộ”



Khu vực đường Minh Phụng (phường 9, 10 – Q.11) và đường Lạc Long Quân, Hòa Bình (phường 5 – quận 11) từ trước tới nay luôn được mệnh danh là “thiên đường cà phê kích dục” . Sau khi báo chí liên tục lên án, chỉ có quán My My, Hoàng Lâm, Yến Nhi (đường Hòa Bình, Q.11) là bị đóng cửa. Những quán còn lại thì vẫn tiếp tục tái hoạt động với hình thức khôn khéo hơn, cẩn thận hơn.



Vào một buổi tối muộn đêm thứ 7 cuối tuần, dù đã rất khuya nhưng hàng xe máy xếp trước quán Nhiệt Đới (đường Hòa Bình, phường 5, Q.11) vẫn rất đông. Bên trong quán, chỉ có duy nhất ánh sáng phát ra từ chiếc TV 14 inch đang mở phim và ngọn đèn nhỏ của quầy tính tiền.



Do vậy, cả tiếp viên nữ và khách uống cà phê đã thoải mái “khám phá thân thể của nhau”. Trong một không gian chỉ hơn 30m2 với 20 ghế và 10 bàn, các hoạt động kích dục diễn ra tự nhiên…

Sau khi mang nước cho ra chúng tôi, người nữ tiếp viên liền buông ra lời mời chào: “Ngồi chơi không anh? “ Chỉ cần đưa ra cái gật đầu, ngay lập tức người nữ tiếp viên ăn mặc áo hở hang này đã sà vào lòng khách.







Trong ánh sáng vô cùng thiếu thốn của quán, chúng tôi còn nghe rõ mồn một tiếng rên hoan lạc khá to của tiếp viên nữ ở những bàn bên cạnh.





Cũng tương tự như vậy, các tiếp viên nữ của quán Thủy Tú (đường Minh Phụng, phường 9, Q.11), làm cho khách “sung sướng” không phải là không có.



Các tiếp viên quán cà phê thác loạn đang chiều khách "tới bến" (ảnh: K.P)

Tí, một nữ tiếp viên quê ở Đồng Tháp, làm ở quán Nhiệt Đới thật thà nói: “Việc kích thích các chỗ “nhạy cảm” của khách tụi em vẫn phải làm để kiếm tiền, dù rằng chủ cấm (?). Những quán này mà không có những “dịch vụ” đó thì chẳng ai vào cả…”





“Kiên quyết dẹp cho bằng được”





Xung quanh các vấn đề tồn tại của loại hình kinh doanh cà phê thác loạn tại quận 11, ngày 13/5, PV đã có cuộc làm việc với ông Trương Quốc Cương – Chánh Văn phòng UBND quận 11.



Ông Cương khẳng định: Lãnh đạo UBND quận 11 không bao giờ chấp nhận bất cứ một quán cà phê thác loạn nào tồn tại trên địa bàn. Ngay sau khi báo chí đăng tin, lãnh đạo quận đã có ngay văn bản chỉ đạo cho toàn bộ các phường nắm lại thông tin toàn bộ các quán cà phê nằm trong địa bàn mình phụ trách, nhất là các phường 5, 9, 10.



Để minh chứng cho quyết tâm của quận, ông Cương dẫn ra các số liệu: Suốt từ năm 2004 cho tới nay, Đoàn kiểm tra liên ngành VH-XH (814) của quận đã liên tục thực hiện 30 cuộc kiểm tra các quán cà phê. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính lên đến 500 triệu đồng. Phường 5 – quận 11 là địa phương có số vụ vi phạm cao nhất (13 vụ).



Kể từ khi quận 11 mở đợt cao điểm tấn công vào loại hình cà phê thác loạn, đoàn 814 quận 11 đã tiến hành lập biên bản xử lý 8 vụ vi phạm với tổng số tiền phạt là hơn 79 triệu đồng. Bên cạnh đó, 16 phường của quận 11 cũng tiến hành ra 17 quyết định vi phạm hành chính với số tiền phạt là 16 triệu đồng.



Ngoài ra, quận 11 cũng đã liên tục đề nghị các phường vận động các chủ hộ cho thuê mặt bằng không cho thuê kinh doanh quán cà phê đèn mờ. Trong 2 năm 2009, 2010, các phường đã vận động, chuyển đổi được 10 địa điểm trước đây đã kinh doanh cà phê thác loạn.



Tuy nhiên, vị Chánh văn phòng UBND quận 11 cũng chia sẻ: “Điểm khó khăn là hiện các quán cà phê này đối phó quá tinh vi, liên tục thay đổi chủ kinh doanh nếu bị phát hiện. Thêm nữa, bọn chúng còn thuê cả người đến tận trụ sở để theo dõi biến động của đoàn kiểm tra. Họ còn dùng chuông báo động, thiết bị cảm ứng bật đèn sáng…”



“Theo Luật doanh nghiệp, các hành vi cần rút giấy phép kinh doanh ghi rất chung chung, vả lại cũng không có hành vi ghi là kinh doanh cà phê thác loạn, kích dục nên không thể làm mạnh tay được. Nhân đây chúng tôi cũng muốn kiến nghị trung ương và TP nên có các quy định cụ thể hơn trong trường hợp này thì cơ sở xử lý mới dễ dàng”.



Cuối cùng, ông Trương Quốc Cương khẳng định: Trong thời gian sắp tới, quận 11 sẽ vẫn tiếp tục làm, và làm quyết liệt hơn nữa trong việc dẹp bỏ các loại hình kinh doanh cà phê kích dục trên địa bàn.



Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã chỉ đạo: “Chắc chắn là phải dẹp, phải kiên quyết dẹp cho bằng được loại hình cà phê này ở quận 11. Hiện TP đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của quận 11 sớm thực hiện cho bằng được, và có văn bản báo cáo sau đó.”



Theo Việt Dũng (VTC News)