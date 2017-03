Tham ô bị phạt 42 tháng tù

Từ năm 2001 đến năm 2005, An và Sáu được giao theo dõi, quản lý thu, chi quỹ học phí và quỹ xây dựng của Phòng Giáo dục huyện Tuy An. Cả hai đã bàn bạc để ngoài sổ sách, chiếm đoạt hơn 197 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

TAND huyện Tuy An đã xử phạt An ba năm tù, Sáu hai năm tù nhưng đều cho hưởng án treo. VKSND huyện cho rằng cấp sơ thẩm phạt An như vậy là nhẹ, không phù hợp với pháp luật nên đã kháng nghị tăng hình phạt và không cho An hưởng án treo.