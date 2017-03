Tham ô hàng tỉ đồng, 2 sĩ quan công an bị khởi tố

Ngày 2/1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đối với Trung tá Trần Thị Minh Thu, 46 tuổi, kế toán Phòng Hậu cần (PH41) Công an tỉnh và Thượng úy Lê Thị Tuyết Lan Anh, 37 tuổi, nhân viên kế toán Phòng Công tác chính trị - công tác quần chúng (PX15) Công an tỉnh để điều tra về hành vi tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.



Theo kết quả điều tra, với vai trò là kế toán của cơ quan, kể từ tháng 1/2011 đến tháng 8/2012, Trần Thị Minh Thu đã cấu kết với Lê Thị Tuyết Lan Anh thực hiện việc chi sai nguyên tắc kế toán để chiếm đoạt số tiền hơn 7 tỉ đồng. Trong quá trình bị cơ quan điều tra phát hiện, các đối tượng trên đã không thể khắc phục hết hậu quả.



Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra xác minh.





Theo Dân trí/ Đồng Nai