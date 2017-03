Tham ô tài sản, một giám đốc bị bắt

Cùng bị bắt với Đặng Thị Xoa còn có Đỗ Văn Tân, trợ lý giám đốc công ty. Xoa và Tân đều bị bắt tạm giam với tội danh tham ô tài sản.

Được biết từ tháng 1-2009, Công ty Thành Đạt đã ký hợp đồng cung ứng lao động phổ thông cho Công ty than Quang Hanh thuộc Tập đoàn công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam. Lợi dụng hợp đồng này, Đặng Thị Xoa đã móc nối, thông đồng với một số cán bộ của Công ty than Quang Hanh làm hợp đồng lao động giả, lập khống bảng chấm công, bảng lương của nhiều lượt công nhân để thanh quyết toán lấy tiền chia nhau.

Ngoài ra, Xoa, Tân và một số đối tượng của Công ty than Quang Hanh còn thực hiện nâng khống sản lượng và lập khống bảng danh sách công nhân lao động và tiền lương để chiếm đoạt một số lượng lớn tiền của Nhà nuớc.

Tại cơ quan công an, Đặng Thị Xoa và Đỗ Văn Tân đã thừa nhận hành vi vi phạm các quy định về quản lý kinh tế Nhà nước và đã tự nguyện nộp lại cho cơ quan điều tra số tiền hơn hai tỉ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan tiếp tục điều tra.

Theo Quang Thọ (NDĐT)