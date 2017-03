Thẩm phán bị bắt do tiếp tay lừa đảo bị cáo

“Hiện CSĐT đang điều tra làm rõ sau khi khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với thẩm phán Nguyễn Văn Thiết về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” - Đại tá Trần Văn Tuấn - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT (PC44) Công an TP Cần Thơ cho biết hôm 9-6.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, thẩm phán Thiết có vai trò đồng phạm trong vụ lừa đảo của bị can Trần Văn Lực (bị bắt trước đó) và đã bị bắt tạm giam bốn tháng trước đó.

Theo tìm hiểu, tháng 2-2015, bà Th. (phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, Cần Thơ) cùng với ba người khác trong vụ đánh bạc được mời đến TAND quận Thốt Nốt nhận giấy triệu tập bị cáo tại ngoại và quyết định đưa vụ án xét xử. Tại tòa, bà Th. gặp ông Thiết và thẩm phán này đã chủ động hỏi xin số điện thoại của bà khi biết bà “chưa nhờ ai, không quen ai”. Sau đó vừa về đến nhà thì bà Th. nhận được điện thoại của Lực tự xưng là luật sư riêng của ông Thiết và nói là thẩm phán Thiết cho số điện thoại, đồng thời Lực nói cần gặp bà Th. để lo vụ án.

Hôm sau, Lực và bà Th. gặp nhau và tại đây sau khi đọc xong cáo trạng (trong lúc này ông Thiết có gọi điện thoại cho Lực) thì nói khả năng bà Th. sẽ phải ở tù từ ba tháng đến hai năm. Nếu có tiền lo cà phê và có hai bị can khác chung vụ cùng lo thì sẽ được hưởng án treo. Theo đó, mỗi người phải chi 15 triệu đồng và đưa trước ngày xét xử để đưa tiền cho ông Thiết. Cuối giờ ngày 4-2, Lực tiếp tục gọi điện thoại cho bà Th. hỏi tiền nhưng bà Th. trả lời chỉ mới chuẩn bị được phần của mình (15 triệu đồng) hẹn đưa tiền ngày hôm sau, còn những người kia cũng sẽ giao sau.

Theo cuộc hẹn, Lực đến một quán cà phê nhận tiền. Trước khi “giao dịch”, Lực còn gọi điện thoại cho ông Thiết nói chuyện với bà Th. xong rồi mới yêu cầu bà Th. đưa tiền. Nhưng khi Lực cầm tiền bỏ vào cặp thì bị công an ập đến bắt quả tang.

Làm việc với CSĐT, các bị cáo trong vụ đánh bạc cho biết khi đến TAND quận Thốt Nốt nhận giấy triệu tập và quyết định đưa vụ án ra xét xử (do Thẩm phán Phương Văn Chính tống đạt) thì có ông Thiết chứng kiến. Sau đó hai ngày, bà Th. gọi điện thoại cho họ và nói rằng nếu không muốn ở tù (chỉ phải nhận án treo - PV) thì bỏ ra 15 triệu đồng để “chạy án”. Tuy vậy, làm việc với cơ quan CSĐT, ông Thiết nói không được phân công thụ lý vụ án đánh bạc nhưng có gặp bà Th. tại trụ sở tòa án. Ngoài ra do bà Th. nhờ ông này giới thiệu luật sư và chủ động cho số điện thoại nên ông Thiết mới có. Sau đó, ông Thiết cho Lực số điện thoại của bà Th. để Lực liên hệ luật sư giúp bà. Ông Thiết không thừa nhận đã ra giá, không cử Lực đi thỏa thuận và nhận tiền của bà Th. như lời khai của Lực.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục điều tra làm rõ. Tuy vậy, theo tìm hiểu của PV, sau khi bắt Lực (vào tháng 2-2015), Công an quận Thốt Nốt đã chuyển hồ sơ cho PC44 thụ lý và sau đó PC44 ra quyết định khởi tố, tạm giam Trần Văn Lực về tội môi giới hối lộ. Sau đó, cơ quan điều tra xác định lại tội danh và ngày 8-6, PC44 đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lực về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố thẩm phán Nguyễn Văn Thiết với vai trò đồng phạm.