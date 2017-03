Thẩm phán “chạy án”: Vẫn khó buộc tội!

Mới đây, VKSND tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND tỉnh để xét xử nguyên thẩm phán Nguyễn Thanh Hải về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi. Điều đáng nói là các yêu cầu của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM khi hủy bản án sơ thẩm kết tội ông Hải trước đây vẫn chưa được cơ quan điều tra, VKS đáp ứng.

Nhận tiền “chạy án”?

Như chúng tôi đã thông tin, chiều 12-2-2007, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang một vụ nhận tiền “chạy án” tại một quán cà phê ở TP Đà Lạt. Khám người, công an thu giữ trong túi quần luật sư Lưu Đình Nghĩa một bọc tiền bốn triệu đồng, trong túi áo khoác thẩm phán Hải hai bọc tiền chín triệu đồng. Sau đó, công an lập biên bản phạm tội quả tang và bắt hai người này.

Theo cơ quan điều tra, năm 2004, bà L. khởi kiện đến TAND tỉnh Lâm Đồng để đòi lại một căn nhà, lúc đó ông Hải được phân công giải quyết. Sau đó, ông Hải đã trả đơn cho bà L. vì chính sách pháp luật thời điểm ấy chưa cho phép ngành tòa án thụ lý. Ba năm sau, chính sách nhà ở có thay đổi nên bà L. tiếp tục gửi đơn kiện đòi căn nhà trên và nhờ luật sư Nghĩa bảo vệ.

Sau khi xem nhà, đưa bà L. đến tòa làm việc..., Nghĩa thẳng thừng ra giá: Muốn thắng kiện thì bà L. phải chung 300 triệu đồng, đưa trước một nửa để Nghĩa đi “lo”. Bà L. đã chuẩn bị ba cọc tiền tổng cộng 13 triệu đồng, báo công an và hẹn Nghĩa ra quán cà phê để giao tiền. Vì Nghĩa chỉ đến một mình, bà L. không chịu giao ngay mà ra điều kiện là phải có mặt thẩm phán của TAND tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, Nghĩa đi chở Hải đến quán cà phê (Hải không phải là người giải quyết vụ kiện của bà L. lúc này) và vụ nhận tiền “chạy án” đã bị bắt quả tang như trên...

Sau nhiều lần hoãn, trả hồ sơ điều tra bổ sung, đầu năm 2008, TAND tỉnh Lâm Đồng đã phạt Hải 12 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi (Điều 283 BLHS); Nghĩa 18 tháng tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 280 BLHS).

Hủy án vì thiếu căn cứ buộc tội

Từ khi bị bắt, ông Hải một mực kêu oan rằng mình chỉ là “nạn nhân bị gài bẫy” vì không biết việc đến quán cà phê là để gặp gia đình bà L. và không lấy tiền.

Trong lời khai ở cơ quan điều tra và tại các phiên tòa, Hải bảo khi vào quán cà phê, thấy gia đình bà L. ngồi đó, Hải đã bỏ ra ngoài định đi dự tiệc tất niên nơi khác. Không có xe ôm, Hải phải quay lại nhờ Nghĩa chở. Khi Hải quay vào, đang nghe điện thoại thì thấy Nghĩa chồm qua bàn lấy những cọc giấy báo trên bàn. Ngay lúc đó công an ập đến khóa tay Nghĩa làm những cọc giấy báo trong tay Nghĩa rơi xuống đất.

Hải cũng bị khóa tay và nghe ai đó ở bàn bên hô to: “Nhặt lên đút vào túi áo nó, quay phim, chụp ảnh đi”. Lúc lập biên bản phạm pháp quả tang, Hải đã chỉ mặt người nhặt tiền dưới đất lên nhét vào túi áo khoác của mình và nói lớn với các nhà báo đến theo dõi: “Hãy phản ánh trung thực những sự việc này”...

Cạnh đó, Hải còn khai khi công an cho rằng Hải lấy tiền bỏ vào túi áo khoác bên phải thì Hải đang cầm điện thoại bằng tay phải để nghe điện thoại của đồng nghiệp nên không thể có chuyện nhận tiền của bà L. Các nhân chứng cũng không nhìn thấy Hải lấy tiền.

Tháng 6-2008, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã xem xét lời kêu oan của Hải với nhận định: Hải mới gặp bà L. lần đầu thì không thể quy kết Hải vào tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng để trục lợi. Cũng không có cơ sở khẳng định Hải nhận tiền của bà L. bởi căn cứ chỉ là lời khai của những người trong cuộc nhưng các lời khai này lại mâu thuẫn với diễn biến giao tiền, cách thức nhận tiền, mục đích.

Mặt khác, cơ quan điều tra không thực nghiệm điều tra, không cho đối chất, không có băng đĩa ghi hình... nên không thể chứng minh Hải đã nhận tiền “chạy án”. Cạnh đó, trước tòa, bà L. khai thêm là Nghĩa nhiều lần nhắn tin vào máy di động của bà trước khi giao tiền nên tòa hủy án để điều tra, xét xử lại.

Có oan?

Điều tra lại, Công an tỉnh Lâm Đồng cho rằng chuyện Nghĩa nhiều lần nhắn tin vào máy di động của bà L. trước khi giao tiền là không có thật vì... tòa phúc thẩm làm bà L. rối trí nên khai bậy. Việc cấp phúc thẩm yêu cầu phải tiến hành đối chất vì có mâu thuẫn trong lời khai của nhân chứng, bị cáo, cơ quan điều tra cũng cho rằng không cần thiết vì các bị cáo chối tội. Cơ quan điều tra khẳng định Hải đã nhận tiền bởi “tiền đã nằm trong túi áo khoác của Hải”.

Theo Hải, việc cơ quan điều tra vin vào cớ gói tiền nằm trong túi áo khoác để buộc tội Hải nhận tiền là không có căn cứ vì “nó đã bị ai đó nhét vào để vu oan”. Đây là điều mà Hải một hai yêu cầu cơ quan điều tra phải làm rõ. Tuy nhiên, trong các lần điều tra bổ sung trước đây và cả lần điều tra lại này, cơ quan điều tra vẫn chưa đưa ra được bằng chứng thuyết phục để chứng minh Hải chủ động nhận tiền rồi bỏ vào túi áo khoác.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.