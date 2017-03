Thẩm phán đánh bố vợ cũ bất tỉnh

Sáng 16-11, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Công an huyện An Dương cho biết cơ quan này đang điều tra làm rõ vụ việc thẩm phán Phạm Văn Thường (45 tuổi, Thẩm phán TAND quận Lê Chân, Hải Phòng) đánh bố vợ.

Ngày 16-11, Công an huyện An Dương tiếp tục triệu tập ông Thường đến công an huyện để làm rõ vụ việc.



Ông Đỗ Văn Bảo tại BV Việt Tiệp (Hải Phòng).

Theo đó, chiều 15-11, Công an huyện An Dương gửi giấy triệu tập ông Phạm Văn Thường làm rõ vụ việc đánh người gây thương tích theo đơn của gia đình ông Đỗ Văn Bảo (68 tuổi, cha vợ cũ của ông Thường).

Theo phản ánh của bà Đỗ Thị Phương (vợ mới ly hôn của ông Thường), ông Thường và bà có hai con. Sau khi ly hôn, cháu Phạm Văn T., 16 tuổi, sống với ông Thường (trú thôn Đồng Quang, cùng xã Đặng Cương, huyện An Dương).



Chiều 13-11, ông Thường và cháu T. xảy ra mâu thuẫn. Ông Thường đã đánh con trai mình dẫn đến việc cháu T. phải chạy đến nhà ông bà ngoại (tại thôn Nhất Trí, xã Đặng Cương), nơi bà Phương tạm trú.

Ông Thường và em trai đi xe máy đến nhà ông Bảo. Tại đây, ông Thường tiếp tục đòi đánh con nên ông Bảo và một số người trong gia đình đã khuyên can.

Ông Bảo ra can ngăn thì bị ông Thường và em trai ông này đánh trọng thương, bất tỉnh. Gia đình phải đưa ông Bảo đi cấp cứu tại BV Việt Tiệp Hải Phòng. Hiện ông Bảo đang được điều trị tại khoa Nội BV Việt Tiệp Hải Phòng.

Sau đó anh em ông Thường còn đánh nhiều người xung quanh vào can ngăn.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Công an xã Đặng Cương bức xúc: "Chiều 15-11, Công an huyện An Dương có giấy triệu tập nhưng ông Thường đã đi khỏi địa phương. Trong quá trình chung sống, ông Thường thường xuyên có hành vi bạo hành đối với vợ nên mới dẫn tới ly hôn.

Trong vụ việc này người dân rất bức xúc vì cả hai anh em ông Thường đều là những cán bộ công chức, làm việc ở các quận nội thành của TP mà lại có hành vi như vậy.”

Được biết em trai ông Thường là cán bộ Phòng TN&MT quận Hồng Bàng.