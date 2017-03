Thẩm phán đánh cha vợ cũ giải trình những gì?

Theo đó, ông Thường giải trình theo hướng bị gia đình ông Đỗ Văn Bảo (cha vợ cũ của thẩm phán Thường) đánh bị thương.

Tuy nhiên, TAND TP Hải Phòng thấy rằng giải trình của ông Thường không hợp lý. “Chúng tôi vẫn chưa nhận được ý kiến của công an nhưng vẫn chủ động tìm hiểu thông tin. Mọi việc thì vẫn phải chờ kết luận của cơ quan công an” - bà Mai cho biết.

Ngoài ra, theo thông tin của chúng tôi, ngày 16-11, ông Phạm Văn Toàn (em ông Thường, chuyên viên Phòng TN&MT quận Hồng Bàng) cũng đã có đơn trình bày với cơ quan chức năng về vụ việc. Theo đó, ông cho rằng gia đình ông Bảo đánh ông và ông Thường.

Chị Đỗ Thị Phương, vợ cũ của ông Thường, sau khi biết giải trình của ông Toàn đã vô cùng bức xúc: “Ông Thường đi uống rượu về, bắt con phải đánh nhau với mình rồi dẫn đến bị thương ở tay. Thấy thế, con tôi sợ quá nên chạy sang nhà ông bà ngoại. Sau đó, anh em ông Thường sang đánh cả nhà tôi, toàn phụ nữ và trẻ em".

Ông Nguyễn Ngọc Huy, Trưởng Công an xã Đặng Cương (huyện An Dương, Hải Phòng - nơi xảy ra vụ việc), cho biết: “Việc anh Thường và anh Toàn đến gia đình ông Bảo đánh ông Bảo và những người trong nhà đã được công an xã, công an huyện và VKS lập biên bản, trong đó có lời khai của các nhân chứng. Tất cả nhân chứng đều khẳng định ông Thường và ông Toàn đánh ông Bảo”...