Thẩm phán đánh cha vợ cũ liên tục xin nghỉ việc riêng

“Hiện nay, TAND quận Lê Chân đã yêu cầu Thẩm phán Thường làm bản tường trình. Chúng tôi sẽ báo cáo xin ý kiến của TAND TP Hải Phòng, là đơn vị quản lý cán bộ trực tiếp. TAND quận Lê Chân chỉ là cơ quan sử dụng cán bộ. Chúng tôi sẽ xử nghiêm khi có thông báo cụ thể từ cơ quan chức năng”.

Sáng 18-11, ông Đặng Minh Hạnh, Phó Chánh án TAND quận Lê Chân, được chánh án TAND quận ủy quyền, cho biết như trên về vụ Thẩm phán Phạm Văn Thường đánh cha vợ cũ là ông Đỗ Ngọc Bảo vào ngày 13-11.

Đủ điều kiện tái nhiệm thẩm phán

. Phóng viên: Ông Phạm Văn Thường công tác tại TAND quận Lê Chân từ khi nào, thưa ông?

+ Ông Đặng Minh Hạnh: Theo hồ sơ lưu của cơ quan, Thẩm phán Thường về cơ quan làm việc từ năm 2002, trước đó ông công tác tại TAND quận Đồ Sơn.

. Mức độ hoàn thành công việc của ông Thường được đánh giá như thế nào? Trong quá trình công tác có những vướng mắc gì ảnh hưởng tới công việc chung?

+ Năm 2015, Thẩm phán Thường được TAND Tối cao bổ nhiệm lại làm thẩm phán nhiệm kỳ thứ hai. Theo quy định, ông Thường đủ điều kiện để tái nhiệm thẩm phán. Nhiệm kỳ thẩm phán năm năm. Khi tái nhiệm thì TAND Tối cao sẽ xem xét toàn diện tư cách đạo đức, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và các vấn đề liên quan đến trách nhiệm khác.





Cha vợ cũ của ông Thường bị đánh nằm bệnh viện. Ông Phạm Văn Thường (ảnh nhỏ). Ảnh: HĐ

Liên tục xin nghỉ việc riêng

. Từ khi các cơ quan báo chí phản ánh sự việc ông Thường đánh cha vợ cũ có tính chất côn đồ, TAND quận Lê Chân có nhận được thông báo từ cơ quan công an?

+ Đến hiện nay (ngày 18-11), TAND quận Lê Chân chưa nhận được bất cứ thông báo gì của Công an huyện An Dương, Công an TP Hải Phòng và các cơ quan chức năng khác. Chúng tôi chỉ tiếp nhận thông tin từ báo chí.

. Từ ngày 13-11, ngày xảy ra việc ông Thường đánh cha vợ cũ phải nhập viện, ông Thường có đi làm tại cơ quan không?

+ Sáng thứ Hai 14-11, ông Thường gọi điện thoại cho chánh án xin nghỉ vì bận việc gia đình. Chiều 15-11, ông Thường có đến cơ quan làm việc. Sáng 16-11, ông Thường lại tiếp tục gọi điện thoại cho chánh án xin phép nghỉ vì có việc gia đình. Buổi hôm đó chúng tôi nhận được thông tin của báo chí. Sáng 17-11, ông Thường đến cơ quan muộn, chiều lại xin nghỉ cũng vì lý do cá nhân.

. Ông Thường có viết đơn xin nghỉ không, thưa ông?

+ Về việc xin nghỉ, hiện nay chánh án thông báo với chúng tôi là ông Thường chỉ gọi điện thoại. Ở một cơ quan nào đó cũng có những linh hoạt nhất định cho việc gia đình các cán bộ. Ông Thường có báo bị thương và cần phải điều trị.

. Nếu bị ốm đau thì phải có giấy tờ từ bệnh viện...

+ Giấy tờ của bệnh viện thì ngay lập tức không thể có ngay được.

Sáng 18-11, chánh án có thông báo ông Thường đến cơ quan công an để phối hợp làm rõ vụ việc báo chí đã đăng tải. Hiện nay, TAND quận Lê Chân cũng đã yêu cầu ông Thường làm bản tường trình sự việc.

Không “ô dù” nào che được cả

. Hiện nay, gia đình cha vợ cũ của ông Thường rất lo lắng vì ông Thường là “con ông cháu cha”. Đây cũng là vấn đề được dư luận quan tâm, ông đánh giá như thế nào về việc này?

+ Tôi không biết gia đình căn cứ vào đâu nhưng theo quan điểm cá nhân của tôi thì xã hội hiện nay không có một trường hợp nào đặc quyền, đặc lợi là “ô dù” to thì muốn làm gì thì làm. Thực sự ông Thường có vi phạm thì sẽ phải xử lý, không có ngoại lệ nào cả.

Hiện chúng tôi cũng chưa nhận được thông tin, yêu cầu của gia đình. Tất cả thông tin chúng tôi nhận được là qua báo chí.

Ngay từ ban đầu, chánh án đã chỉ đạo: Mọi việc liên quan đến ông Thường phải chờ ý kiến của chánh án và kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Đối với việc đến thăm và động viên gia đình, ai đến thì là tư cách cá nhân.

Ngày 17-11, chánh án TAND quận Lê Chân có yêu cầu Công đoàn của TAND quận Lê Chân đến thăm gia đình. Chánh án cũng nhắc nhở các cán bộ vào thăm hỏi gia đình thì chỉ hỏi thăm và làm rõ tình hình chứ không có ý kiến tác động gia đình. Việc này giúp cơ quan trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình và báo cáo với lãnh đạo TP và lãnh đạo TAND TP.

Việc dư luận cho rằng ông Thường có “ô dù” nhưng đến bây giờ tôi khẳng định là không có một “ô dù” nào cả.

. Nhưng ông Thường là cháu của phó chánh án TAND TP Hải Phòng?

+ Tại sao mọi người lại có ý nghĩ cháu bác này bác kia thì có thể làm sai? Trường hợp ông Thường là cháu của lãnh đạo thì phải giữ uy tín cho lãnh đạo bằng cách hành xử đúng, làm việc đúng trách nhiệm.