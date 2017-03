Thẩm phán đánh cha vợ nhập viện đã rời khỏi nơi cư trú

Đó là khẳng định của ông Tô Đình Đại, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, về việc hai cán bộ, trong đó có một cán bộ Phòng TN&MT quận Hồng Bàng, đánh một cụ ông 68 tuổi ở huyện An Dương.

Ông Nguyễn Ngọc Huy, Trưởng Công an xã Đặng Cương, huyện An Dương, thông tin với Pháp Luật TP.HCM: Chiều 13-11, ông Phạm Văn Thường, Thẩm phán TAND quận Lê Chân, đã đánh con ruột của mình là cháu Phạm Văn Thành. Bị đánh đau, cháu Thành phải chạy đến nhà ông bà ngoại là Đỗ Văn Bảo, thôn Nhất Trí, xã Đặng Cương trốn.

Ông Thường và em trai là Phạm Văn Toàn, cán bộ Phòng TN&MT quận Hồng Bàng, đuổi theo cháu Thành bằng xe máy đến nhà ông Bảo (68 tuổi, cha vợ cũ ông Thường). Tại đây, khi bị can ngăn không được đánh con, ông Thường đã đấm vào mặt ông Bảo khiến ông chảy máu mũi, sau đó tiếp tục lên gối ông Bảo nhiều cái. Thậm chí ông Thường còn đánh cả những người vào can ngăn.

Ông Bảo được đưa vào BV Việt-Tiệp Hải Phòng cấp cứu và đang điều trị tại khoa Nội của bệnh viện này. Ngay chiều 13-11, gia đình ông Bảo đã có đơn trình báo Công an huyện An Dương. Ngày 15-11, Công an huyện An Dương gửi giấy triệu tập ông Thường đến làm rõ vụ việc nhưng ông này đã không còn ở nơi cư trú nữa.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Tô Đình Đại, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của báo chí, tôi đã yêu cầu anh em văn phòng xác minh. Anh Toàn là cán bộ hợp đồng của Phòng TN&MT quận Hồng Bàng. Anh ta giải thích không đánh ông Bảo mà chỉ chở anh trai đến nhà cha vợ thôi. Chúng tôi vẫn đang chờ thông báo kết luận của Công an huyện An Dương về vụ việc. Nếu quả thật anh Toàn có hành vi côn đồ như báo chí nêu, quận sẽ có hình thức kỷ luật, thậm chí cắt hợp đồng với anh này”.

Bà Nguyễn Thị Mai, Chánh án TAND TP Hải Phòng, cũng cho biết mới nhận được phản ánh từ báo chí, chưa có thông tin chính thức từ phía Công an huyện An Dương. “Chúng tôi đã chỉ đạo TAND quận Lê Chân báo cáo những vấn đề cụ thể liên quan tới anh Thường, đồng thời cung cấp thông tin cho báo chí một cách công khai” - bà Nguyễn Thị Mai cho hay.

Tuy nhiên, chiều 16-11, ông Phạm Tiến Dũng, Chánh án TAND quận Lê Chân, lại không chịu trả lời những câu hỏi liên quan đến Thẩm phán Phạm Văn Thường. “Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng thẩm quyền nhưng không phải lúc này!” - ông Dũng nói.