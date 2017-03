Thảm sát Bình Phước: Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra

Trong khi đó, theo một nguồn tin từ cán bộ điều tra tham gia Ban chuyên án, có nhiều người đang được cơ quan công an tiếp tục sàng lọc, lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, được biết Dương trước đây là người yêu của con gái nạn nhân, thường xuyên đến nhà người yêu nên biết mọi đường đi ngóc ngách trong nhà. Sau một thời gian chia tay vì có sự ngăn cấm từ gia đình, mới đây biết chị Linh có người yêu mới nên Dương nảy sinh hận thù.

Tuy nhiên cơ quan công an cho biết nguyên nhân, động cơ và quá trình gây án của những đối tượng này vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ.

Vũ Văn Tiến (trái) và Nguyễn Hải Dương. Ảnh: FB

Như PLO đã đưa tin, tối 10-7, cơ quan chức năng xác nhận đã bắt giữ hai nghi can trong vụ giết 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (Chơn Thành, Bình Phước). Trong đó nghi can Nguyễn Hải Dương là người yêu cũ của con gái nạn nhân, nghi can Vũ Văn Tiến là bạn của Nguyễn Hải Dương.

Trong chiều ngày 11-7, Bộ Công an sẽ phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Phước họp báo thông tin những diễn biến mới nhất của vụ án.