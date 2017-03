Thảm sát Bình Phước: Lấy lời khai của nghi can suốt đêm

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 10-7, các lực lượng chức năng đã phối hợp, ập vào phòng trọ bắt Vũ Văn Tiến (24 tuổi, Cà Mau). Căn nhà Tiến đang trọ là phòng trọ số 5 thuộc dãy nhà trọ cách cầu Nhum 50 mét (xã Nhị Bình, Hóc Môn, TP.HCM). Sau đó, công an đã dẫn giải nghi can đi nhiều nơi khu vực xung quanh phòng trọ để khám xét, truy tìm tang vật liên quan.



Phòng trọ nơi nghi can Vũ Văn Tiến thuê ở hàng ngày tại xã Nhị Bình

Công an đã thu giữ 3 va li chứa “đồ cá nhân” của Tiến, nghi là tang vật vụ án.

Theo nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM, ngày xảy ra vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước (7-7), Tiến không ở phòng trọ này. Các ngày khác Tiến vẫn ở phòng trọ này vào ban đêm. Ban ngày Tiến làm công cho một cơ sở sản xuất, thu nhập 150-200 đồng/ngày.

Nghi can Tiến là con út trong gia đình có 5 chị em, hiện đang ở trọ cùng bố (làm bảo vệ cho một công ty).

Cũng trong tối 10-7, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH Bộ Công an, xác nhận đã bắt giữ một nghi phạm tên là Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, An Giang) ngay trong đám tang của gia đình nạn nhân tại Bình Phước. Dương được xem là có quan hệ thân thiết với gia đình nạn nhân.



Khoảng 2 giờ sáng 11-7, nhiều công an viên vẫn đang làm việc bên trong UBND xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin rạng sáng 7-7, tại Công ty sản xuất chế biến gỗ Quốc Anh (Quốc lộ 13, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) đã xảy ra vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ. Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Bình Phước phá án và bước đầu bắt được 2 nghi can Tiến và Dương.

Từ đêm qua đến sáng nay (11-7) phóng viên của nhiều báo đài đã túc trực suốt đêm trước cổng UBND xã Nhị Bình. Đến gần 7 giờ sáng nay (11-7) Tiến vẫn đang được lấy lời khai tại UBND xã Nhị Bình.