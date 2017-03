Thảm sát Bình Phước: người dân trắng đêm theo dõi thông tin

Ai ai cũng cảm thấy nhẹ lòng khi lực lượng công an đã nhanh chóng phá án, đem lại bình yên trong cuộc sống của thôn xóm.

Nhiều người dân đã tìm đến nhà hàng xóm, nơi có máy tính để dễ dàng theo dõi thông tin. Tại các quán cà phê, câu chuyện xoay quanh việc hung thủ đã bị bắt càng trở nên nóng hơn.



Ông Phạm Văn Chung, người dân ở tổ 5, ấp 2, xã Minh Hưng

“Không thể ngờ hung thủ vụ án lại sớm bị bắt như vậy. Suốt mấy ngày nay, người dân ai nấy đều nghẹn ngào tiếc thương cho nạn nhân xấu số. Mọi người rất hoang mang lo sợ trước hành vi tàn độc của kẻ ác. Người dân Minh Hưng cảm ơn vô cùng lực lượng công an đã phá án thành công để kẻ ác sớm bị trừng trị trước pháp luật", ông Phạm Văn Chung, 72 tuổi, ở tổ 5, ấp 3, xã Minh Hưng nói.

Chị Nguyễn Thị Nhỏ, một công nhân bày tỏ: "Thực sự việc bắt được hung thủ khiến người dân thấy an tâm và đặt niềm tin vào lực lượng công an. Mong sao pháp luật sẽ trừng trị đích đáng những kẻ thủ ác mất nhân tính. Công nhân chúng tôi làm việc cũng an tâm hơn nhiều".

Lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự cũng có mặt từ sáng sớm để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông

Anh Tạ Thành Lộc, một người hàng xóm sống cạnh gia đình nạn nhân cho biết có thể tối nay sẽ không ngủ được vì chỉ trong vòng chưa tới 72 giờ đồng hồ, những kẻ thủ ác đã bị bắt giữ. “Thấy mừng và yên tâm hơn vì sự việc xảy ra ngay kế bên nhà của mình. Nỗi đau xót của chúng tôi cũng đỡ phần nào" - anh Lộc nói.

Ông Tạ Văn Nam một người dân ở ấp 2, xã Minh Hưng cũng dậy thật sớm để cùng đưa tiễn những nạn nhân trong vụ thảm sát về nơi an nghỉ cuối cùng. "Người đã khuất sẽ ngậm cười nơi chính suối vì hung thủ chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm minh" - ông Nam nói.

Sáng sớm, dòng người đã tìm về thắp hương, đưa viếng

Sáng nay, 6 nạn nhân trong gia đình ông Lê Văn Mỹ sẽ được đưa đi chôn cất. Từ sáng sớm nhiều người dân từ khắp nơi tìm về để thắp hương, tiễn đưa gia đình ông về nơi an nghỉ.