Thảm sát Bình Phước: Trong vòng một tháng sẽ đưa ra xét xử lưu động

Đại tá Trần Thắng Phúc, giám đốc Công an tỉnh Bình Phước.

Đại tá Phúc nhận định sự phẫn nộ của người dân trước một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, người dân hoang mang không biết đối tượng nào mà gây án ngang nhiên, đã đòi hỏi trách nhiệm của lực lượng công an phải nhanh chóng đưa hung thủ ra ánh sáng.

Đặc biệt đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ công an, đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo điều tra. Khi đã xác định đúng hướng điều tra, và điều quan trọng là các đồng chí tham gia trong chuyên án này đã thể hiện rất rõ trình độ, thậm chí không ăn không ngủ, quyết tâm phải bắt được hung thủ trước khi đưa tang các nạn nhân để gia đình được an ủi, nạn nhân được yên nghỉ.



Dẫn giải nghi can Nguyễn Hải Dương từ trụ sở công an huyện Chơn Thành về cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Phước.



Đại tá Phúc cho biết thêm đến nay đã hoàn thành giai đoạn bắt giữ, giai đoạn tiếp theo là hoạt động tố tụng, cơ quan điều tra sẽ phối hợp chặt chẽ VKS, giám sát từng hoạt động một, đồng thời nhanh chóng đưa ra xét xử.

"Chúng tôi cố gắng trong thời gian chậm nhất một tháng đưa ra xét xử lưu độngcông khai để răn đe, rằng giết người là không thể thoát"- đại tá Phúc khẳng định.