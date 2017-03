Thảm sát cả gia đình anh ruột

Đối tượng Lường Văn Song tại cơ quan điều tra

Chiều 13-6, CAH Điện Biên, tỉnh Điện Biên nhận được tin báo tại địa bàn xã Noong Luống, huyện Điện Biên xảy ra trọng án. Ngay lập tức, các lực lượng xuống hiện trường điều tra làm rõ. Tại nhà ông Lường Văn Chựa, SN 1956, ở xã Noong Luống, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện anh Lường Văn Minh, SN 1977 - con trai ông Chựa đã tử vong; bà Lường Thị Mấng - vợ ông Chựa bị trọng thương. Bản thân ông Chựa cũng bị thương nhẹ.

Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã phối hợp với người dân đưa bà Mấng đi cấp cứu. Thu thập, xác minh nhanh thông tin, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAH Điện Biên đã làm rõ, hung thủ gây ra vụ án trên chính là em trai ruột của ông Lường Văn Chựa tên là Lò Văn Song, SN 1958, HKTT tại xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Sau khi gây án, đối tượng Song đã bỏ trốn. Các trinh sát hình sự CAH Điện Biên nhanh chóng phát hiện, Song đang lẩn trốn tại tại cánh đồng thuộc đội 2, xã Noong Luống. Bất ngờ thấy lực lượng công an xuất hiện, Lường Văn Song đã vung dao phay tấn công lực lượng công an để tẩu thoát. Do cảnh giác và chuẩn bị kỹ phương án tấn công nên đối tượng Lường Văn Song nhanh chóng bị các trinh sát hình sự CAH Điện Biên tước dao, khống chế bắt giữ.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, đối tượng Lường Văn Song khai nhận: 11h30 cùng ngày, Song đến nhà anh ruột là ông Lường Văn Chựa ở cùng bản để hỏi về mấy tấm gỗ xẻ mà Song gửi nhờ cách đây mấy tháng.

Trong câu chuyện, Song với vợ ông Chựa là bà Lường Thị Mấng đã xảy ra to tiếng dẫn đến cãi nhau. Bực tức vì không lấy được gỗ, Lường Văn Song bỏ về. Khi ra đến cổng, Song gặp con trai bà Mấng là anh Lường Văn Minh vừa đi uống rượu về. Song tiếp tục cãi nhau với Minh.

Trong lúc cãi nhau, bất ngờ Song rút dao phay giấu sẵn trong người đâm vào cổ anh Lường Văn Minh làm anh Minh chết tại chỗ. Không dừng lại ở đó, Lường Văn Song quay vào nhà anh trai dùng dao đâm trọng thương chị dâu là bà Lường Thị Mấng rồi chạy lên nhà truy sát anh trai, làm ông Chựa phải bỏ chạy ra đường kêu cứu...

Hàng xóm là các anh Quàng Văn Ún, Quàng Văn Pản và Lường Văn Thuận đã xông vào ứng cứu và khống chế được đối tượng. Lợi dụng sơ hở khi mọi người đang cấp cứu cho các nạn nhân, đối tượng Song đã vùng chạy thoát. Sau đó, đối tượng lẻn về nhà thay quần áo rồi mang con dao gây án bỏ trốn.

Chiều 15-6, Cơ quan CSĐT CAH Điện Biên đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng Lường Văn Song về hành vi giết người.

Theo Trường Long - Hữu Nguyên (ANTĐ)