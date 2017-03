Thảm sát ở Bình Phước: Vì sao bé Na thoát chết?

Ngay sau khi buổi họp báo kết thúc, trả lời riêng Pháp Luật TP.HCM về chi tiết cuộc gọi điện thoại lúc bà Nga bị khống chế, Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết cuộc gọi này là có thật. Theo đó, Dương đã yêu cầu bà Nga gọi điện lại cho người chở hàng kêu không được đến nữa. Về chi tiết camera bị hư, Thượng tướng Lê Quý Vương khẳng định không hề liên quan đến đối tượngnhư thông tin trước đây là đối tượng đã cắt. Vì gia đình nạn nhân đang xây nhà mới nên hệ thống camera không hoạt động và việc mất điện cũng là ngẫu nhiên, không phải tính toán trước. Thượng tướng cũng cho biết trong vụ án này, công tác quần chúng nhân dân giúp đỡ công an là rất khả quan. Có ngày có hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn báo tin hỗ trợ công an từ người dân, trong đó có cả kiều bào ở nước ngoài. Về quá trình gây án, các đối tượng đi xe máy tới hiện trường, vật dụng gây án bỏ trong ba lô. Tới nơi thì Dương gọi Vỹ ra mở cửa rồi dắt xe máy vô sân. Về vấn đề dựng lại hiện trường, Thượng tướng cho biết chưa xác định được vì chuyên án này đã hoàn thành giai đoạn đầu và không nhất thiết vụ án nào cũng dựng lại hiện trường. Thượng tướng Lê Quý Vương cũng cho biết cả hai đối tượng bị bắt rất nhanh gọn, khống chế dễ dàng. Trước đó, cuộc họp báo cung cấp thông tin về vụ thảm sát ở Bình Phước bắt đầu lúc 13g30 và kết lúc lúc 14g24 phút ngày 11-7. Mở đầu cuộc họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã cung cấp toàn bộ thông tin về quá trình phát hiện và điều tra, khám phá vụ án. Sau khi kết thúc phần thông tin, lãnh đạo Bộ Công an đã trả lời nhiều câu hỏi của báo chí xung quanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Dưới đây là nội dung cuộc họp báo: 14g24: Cuộc họp báo kết thúc. 14g20: .Tuổi Trẻ: Liên quan đến chứng cứ vụ án sát hại 6 người, các báo đăt vấn đề: Liệu có xảy ra oan sai? + Thượng tướng Lê Quý Vương: Các chứng cứ vật chất (hung khí gây án, máy lap top, quần áo...) đều đã được thu giữ. Lời khai của các đối tượng chỉ là một trong nhiều nguồn chứng cứ. Cho nên tôi khẳng định trong vụ án này không thể xảy ra oan sai.



.Tuổi Trẻ: Vụ án sát hại 4 người ở Nghệ An đã tìm ra hung thủ chưa? + Thượng tướng Lê Quý Vương: Hiện các dấu vết, tài liệu vẫn đang được công an tiếp tục điều tra. 14g15: .Công an TP.HCM: Ngoài hai đối tượng này còn có đồng phạm nào không, chuyên án sẽ tiếp tục hay kết thúc? + Thượng tướng Lê Qúy Vương:Tôi xin khẳng định lại tất cả những vấn đề diễn biến của vụ án đều có sự thật khách quan. Ở vụ án này, lời khai, các dấu vết, tang vật của vụ án đã chứng minh hành vi phạm tội của hai hung thủ.

Cho đến hiện tại, Ban chuyên án tạm thời khép lại hồ sơ trinh sát và chuyển sang giai đoạn tố tụng. Bộ Công an đã bàn giao cho công an tỉnh Bình Phước trực tiếp điều tra. Như vậy có đủ căn cứ khởi tố hai đối tượng này với tội danh "giết người, cướp tài sản". Hiện Viện kiểm sát cùng cấp và công an tỉnh tiếp tục quá trình tố tụng của mình. Vụ án sẽ được sớm đưa ra truy tố. 14g10: .Pháp Luật TP.HCM: Sau khi vụ án xảy ra , mối quan hệ nhân thân của những người có mối quan hệ với gia đình được đặt ra như thế nào? Dư luận cho rằng không thể hai nghi can thực hiện vụ án. Có hay không việc nạn nhân Vỹ có thể hỗ trợ cho nhóm hung thủ gây án? + Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến: Đối tượng Dương biết cháu Vỹ thích chơi game và Dương cũng thân với cháu Vỹ. Vì thế, Dương đã lừa Vỹ là sẽ cho tiền để Vỹ chơi game và cho gà để nuôi. Trước đó, vào khoảng 8 giờ tối đêm trước ngày diễn ra vụ án, Vỹ và Dương đã trao đổi với nhau là rạng sáng Dương sẽ đến cho tiền. Đến khoảng 2 giờ sáng, cháu Vỹ đã mở cửa cho Dương vào và Dương đã sát hại cháu Vỹ đầu tiên. Lực lượng điều tra kết luận rằng cả gia đình nạn nhân không có ai giúp sức cho hung thủ ra tay sát hại. Theo kết luận của Ban chuyên án, các nạn nhân có 5 người bị giết chết do Dương dùng vật sắt nhọn đâm. Còn riêng Vỹ bị Dương dùng dao thái lan đâm trong khi Tiến thì dùng dây siết cổ nạn nhân. 14g00: . Em gái của nạn nhân Nguyễn Lê Thị Ánh Nga hỏi: Vì sao bé Na thoát chết trong khi cả nhà 6 người bị sát hại? + Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến: Hung thủ sau khi xuống phòng ngủ ông Mỹ lấy quần để thay thì nghe bé Na khóc. Lúc này Dương ẵm cháu bé lên dỗ cho nín. Sau khi bé ngủ, Dương quyết định bỏ đi. Có lẽ tiếng khóc của em bé đã đánh thức một phần lương tâm của Dương. +Thượng tướng Lê Quý Vương:Hiện trường vụ án đã được Ban chuyên án thu thập rất kỹ, ngay cả các mẫu máu để xác định gen. Lực lượng Ban chuyên án đã đề ra phương án khai thác điều tra về động cơ muc đích của kẻ gây án theo ba hướng: giết cướp tài sản, mối quan hệ tình ái, thù tức. Qua sàng lọc, Ban chuyên án đã xác định đối tượng hiềm nghi. Công an đã có đủ chứng cứ cho thấy hung thủ của vu án là Dương, Tiến. Đáng chú ý, nhân thân nghi can Dương được đánh giá rất ngoan, làm nghề thợ mộc. Tiến cũng là bạn của Dương và cùng làm thợ mộc. 13g51: .Đài truyền hình HTV:Sự ra tay của hai hung thủ, vết cắt rất ghê rợn, mang tính chuyên nghiệp, vậy làm sao có thể kết luận là hai người này ra tay? .Tuổi trẻ: Nghi vấn còn có đồng phạm trong vụ án này, bởi hai hung thủ khống chế sáu người thì rất khó? + Thượng tướng Lê Quý Vương:Đến thời điểm này, với các chứng cứ, tài liệu điều tra chúng tôi thu thập được, chúng tôi khẳng địnhchỉ có hai hung thủ này mà chưa có đồng phạm nào khác. Toàn bộ lời khai của đối tượng phù hợp với diễn biến hiện trường vụ án cũng như diễn biến thời gian. Đối tượng có thời gian thực hiện vụ án rất dài. Cụ thể, về hung khí gây án: Trên hai con dao gây án có vết máu của nạn nhân. Như vậy hung khí gây án đã rõ. Về tài sản cướp được: máy laptop, điện thoại, số tiền đã nêu. . Pháp Luật TP.HCM: Mối quan hệ của hung thủ với gia đình nạn nhân trong vụ án này như thế nào? + Thượng tướng Lê Quý Vương:Do thất tình mà hung thủ đã thực hiện vụ giết người cướp tài sản. Số tài sản và vật chứng vụ án đã được Dương đưa cho Tiến đem về Hóc Môn cất. .Thanh Niên: Đánh giá như thế nào về vụ này và vụ Lê Văn Luyện, Những vụ việc nghiêm trọng gần đây thường xảy ra ở nhóm tội phạm rất trẻ? +Thượng tướng Lê Quý Vương:Vấn đề phạm pháp hình sự hiện nay: 70-75% xuất hiện do phạm tội lần đầu. Đây là vấn đề chúng ta cần quan tâm trong công tác phòng ngừa xã hội. . Phóng viên: Đối tượng gây án có sử dụng chất kích thích không mà sao ra tay quá sức tàn độc? + Thượng tướng Lê Quý Vương: Hai đối tượng không hề nghiện hút. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, trước khi đi gây án các đối tượng có uống một chút rượu. 13g36: Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sátđã thông tin về kết quả điều tra vụ án.

Vụ án xảy ra ngày 7-7-2015. Công an Chơn Thành, Bình Phước nhậntin báo của công an xã Minh Hưng về vụ thảm sát 6 người tạicông ty Quốc Anh (ấp 1, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành). Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ thị Tổng cuc cảnh sát đến ngay hiện trường. Vụ việc xảy ra gây dư luận căm phẫn. Dưới sức ép và mong mỏi của dư luận nhân dân mong muốn truy bắt hung thủ. Đến 17g ngày 10-7, Ban chuyên án đã bắt nghi can Nguyễn Hải Dương (quê An Giang) tiếp đó bắt Vũ Văn Tiến.

Nguyễn Hải Dương khai nhận: Dương có quan hệ tình cảm với con gái ông Mỹ nhưng bị gia đình ông Mỹ ngăn cản. Dương lên kế hoạch giết gia đình ông Mỹ. Dương mua súng bắn bi, dao, thái lan 30cm, và một dao bấm 7cm.

Lúc 2 giờ sáng ngày 7-7,Dương và Tiến đến cổng gọi cháu Vỹ ra mở cổng và ra tay hạ thủ. Sau khi giết xong Vỹ, chúng bắt trói Như, Linh, sau đó xuống tầng trệt trói ông Mỹ, Quốc Anh và bà Nga. Chúng trói bà Nga để tra khảo nơi để tài sản. Sau đó, chúng tra khảo Quốc Anh nhưng Quốc Anh không nói. Đến lúc này, chúng ra tay giết Quốc Anh. Tiếp đó chúng giết bà Nga, ông Mỹ và sau đó giết Linh, Như. Các đối tượng lấy đi 4 triệu đồng và một ít đô la. Gây án xong, chúng lấy quần ông Mỹ mặc và trốn ra ngoài. Công an đã thu giữ hầu hết các vật chứng, hung khí của vụ án. Cơ quan điều tra đã khẩn trương điều tra và chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố. Ngay khi có kết quả chuyên án, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã thưởng nóng Ban chuyển án. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước đã có thư khen Ban chuyên án trong vụ án. 13g30: Đúng 13g30, đại diện lãnh đao Bộ Công an, công an tỉnh Bình Phước đã có mặt tại buổi họp báo. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên trung ương Đảng, thứ trưởng bộ công an phát biểu ý kiến: Chúng tôi rất cảm ơn các cơ quan báo chí đã kịp thời đưa tin tình hình vụ án khi xảy ra và hôm nay tiếp tục có mặt để thông tin về kết quả điều tra vụ án. Với sự nỗ lực rất cao, sau gần 4 ngày tập trung lực lượng, phương tiện tiến hành điều tra vụ án, có thể nói đây là một vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Nhân dân ai cũng căm phẫn, mong muốn bắt giữ thủ phạm. Đến ngày hôm qua 10-7, chuyên án đã kết thúc và chuyển sang giai đoan tố tụng, các đối tượng đã khai nhận tội. Hôm nay thay mặt ban chuyên án, tôi xin thông tin bước đầu về công tác điều tra vụ án. Rất đông phóng viên tham dự buổi họp báo.

Công tác sắp xếp hội trường để phục vụ buổi họp báo vẫn chưa xong. Cuộc họp báo diễn ra ở hội trường công an huyện Chơn Thành, Bình Phước. Do hội trường nhỏ nhưng số người tham dự họp báo lại quá đông nên đến giờ này việc chuẩn bị chỗ ngồi và các phương tiện kỹ thuật phục vụ cuộc họp báo vẫn đang được tiến hành.

13g: Đông đảo phóng viên có mặt.

Để đưa tin về cuộc họp báo lúc 13g chiều nay 11-7, rất đông phóng viên của các cơ quan báo chí đã có mặt tại Bình Phước để tác nghiệp.

12g30 ngày 11-7: Thượng tướng Lê Quý Vương, thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp báo.

Trưa nay (11-7), một lãnh đạo công an tỉnh Bình Phước cho biết, 13h30 chiều nay, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an sẽ chủ trì buổi họp báo công bố các thông tin liên quan đến vụ bắt hai nghi can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến.

Bộ trưởng Trần Đại Quang ân cần chia sẻ với gia đình các nạn nhân. Ảnh: NĐ

12g: Thưởng Ban chuyên án 50 triệu đồng.

Cũng trong buổi trưa nay, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã có cuộc họp với Thứ trưởng Bộ Công an và ban chuyên án để đánh giá sơ bộ về quá trình phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Tại cuộc họp, Phó bí thư, Chủ tịch tỉnh Bình Phước cho biết luôn tin tưởng vào sự cố gắng của các lực lượng công an tỉnh và sự giúp đỡ của Bộ Công an và đến nay đã có kết quả. Sáng nay tiễn đưa 6 nạn nhân về nơi an nghỉ, vụ án cũngđã khám phá ra thủ phạm. Đây là điều đáng mừng của người dân Bình Phước nói riêng và cả nước nói chung về tài khám phá án của lực lượng công an.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, Chủ tịch tỉnh Bình Phước bày tỏ tin tưởng, cảm ơn Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ công an, ban chuyên án thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Cũng trong sáng nay, lãnh đạo tỉnh Bình Phước và lãnh đạo Bộ Công an quyết định thưởng ban chuyên án 50 triệu đồng (ảnh).

12g: Nghi can Nguyễn Hải Dương chính thức nhận đã sát hại gia đình nạn nhân.

Nguồn tin của PV BáoPháp Luật TP.HCMtừ Ban chuyên án cho biết: “Đến thời điểm này có thể khẳng định hung thủ Nguyễn Hải Dương là nghi can chủ mưu và Vũ Văn Tiến là đồng phạm trong vụ án. Dương đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, chính Dương ra tay sát hại 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ”

Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Hải Dương, Dương đã gọi điện cho Dư Minh Vỹ (14 tuổi) lúc khoảng 3 giờ sáng ngày 7-7, khi Vỹ ra mở cửa, ngay lập tức Dương bịt miệng khống chế và sát hại ngay Vỹ. Kế đó, Tiến và Dương khống chế, sát hại vợ chồng ông Mỹ cùng con trai Lê Quốc Anh (15 tuổi) ở tầng trệt, rồi lên tầng trên sát hại người cháu là Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi) và người yêu cũ Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi).

Cũng theo thông tin ban đầu, trước khi Dương, Tiến khống chế, bịt mắt, miệng mọi người, Ánh Linh đã van xin Dương dừng tay. Dương khóc lóc rồi ra tay sát hại từng người. Linh là người Dương ra tay tàn độc sau cùng. Cả hai chỉ lấy đi một số tài sản nhỏ, và tiền khoản 4 triệu đồng. Lúc gây án xong, Dương Tiến xuống lầu nghe tiếng la khóc của bé Na (18 tháng tuổi, con gái út ông Mỹ) nhưng cả hai không ra tay mà bỏ đi vì Dương cho biết “rất mến bé Na”.

Ngoài ra Dương khai là đã dụ dỗ sẽ cho tiền nạn nhân Vỹ nếu Vỹ giúp Dương mở cổng để Dương vào nhà hù dọa gia đình ông Mỹ lấy tiền. Vỹ tưởng thật nên không nghi ngờ, do đang tuổi ham chơi game nên khi nghe Dương gọi Vỹ đã ra mở cửa- và Vỹ trở thành nạn nhân đầu tiên của kẻ thủ ác.





Xe công vụ chờ sẵn để di lý nghi can. Ảnh: Phước Tĩnh

Như Báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, 18 giờ ngày 10-7, Cục C45 đã phối hợp cùng Ban chuyên án bắt nghi can Vũ Văn Tiến. Hiện nghi phạm này đang được lấy lời khai và di lý từ TP.HCM về Bình Phước để phục vụ công tác điều tra. Trước đó ngày 8-7, Ban chuyên án cũng đã bắt nghi can Nguyễn Hải Dương ngay tại đám tang khi đối tượng quay trở lại hiện trường.

Như vậy, trước ngày đưa tang (sáng ngày 11-7) 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ, công an đã kịp thời phá án. Hai nghi can bị bắt giữ là Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang) và Vũ Văn Tiến (24 tuổi) đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Như đã thông tin, 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi, ngụ ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) bị giết hại gồm ông Mỹ và vợ là bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (45 tuổi), hai con của ông là Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi) và Lê Quốc Anh (15 tuổi), hai cháu ông Mỹ là Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi) và Dư Minh Vỹ (14 tuổi).

Các nạn nhân đều chết trong tư thế bị trói chặt chân tay, miệng bịt khăn và cổ bị cắt.

Hai nghi can Dương và Tiến hiện đang bị giữ tại trụ sở công an huyện Chơn Thành, trong sự canh giữ cẩn mật của lực lượng công an. Các điều tra viên vẫn đang tiến hành thẩm vấn, lấy lời khai của hai nghi can này.

