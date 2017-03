Thảm sát Yên Bái: Công an tỉnh đang họp báo thông tin về vụ án

15g chiều nay (13-8), Công an tỉnh Yên Bái đang tổ chức họp báo thông tin về vụ việc. Trao đổi với Báo Pháp luật TP HCM, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến Cục trưởng cảnh sát hình sự - Bộ Công an, cho biết hiện Bộ Công an đã cử tổ công tác đặc biệt tới hiện trường vụ thảm sát điều tra, truy bắt đối tượng gây án.



Công an tỉnh Yên Bái đang tổ chức họp báo, thông tin về vụ việc

4 nạn nhân trong vụ thảm sát này là anh Trần Văn Long (32 tuổi), chị Phàn Thị Hoa (20 tuổi) là vợ anh Long, con trai anh Long bé Trần Văn Truyền (2 tuổi) và chị Phàn Thị Hòa (15 tuổi) là em gái chị Hoa, đều trú tại thôn 16 (làng Cài). Vị trí cả nhà anh Long bị giết hại là ngay tại lán nương của gia đình.

Trước đó, chiều tối ngày 12-8, người dân khu vực này hoảng hốt phát hiện 4 thi thể tại khu lán nhà anh Long, trên người các nạn nhân đều có vết đâm chém dã man nên xác định đây là vụ mưu sát.

Người dân lập tức báo lên công an huyện Văn Yên. Khu vực xảy ra thảm án có địa hình hiểm trở, ngăn cách với xung quanh, cách xa trung tâm huyện Văn Yên đến 50km đường đồi núi nên rất khó đi lại. Đây lại là vùng rừng núi, sóng điện thoại rất yếu.



Chó nghiệp vụ được cảnh sát đưa vào hiện trường để truy tìm hung thủ. Ảnh: Anh Hải (VNE)

Trao đổi với Pháp luật TP HCM, Đại tá Hoàng Văn Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho hay hiện Công an tỉnh Yên Bái đang điều tra truy bắt đối tượng gây án. Bởi đây là khu vực gần rừng nên khi gây án xong đối tượng bỏ trốn vào rừng Lâm Giang.

Lực lượng chức năng đã tung các nhóm trinh sát tinh nhuệ, dẫn theo chó nghiệp vụ vào rừng để tìm bắt thủ phạm. Đáng lo ngại người này có thể mang theo súng và đang ẩn nấp trong rừng rậm.

Từ đêm 12 đến sáng sớm ngày 13-8, Công an huyện và nhân dân địa phương bố trí chốt chặn các nẻo đường ra vào rừng thuộc thôn 16 xã Lâm Giang để truy bắt nghi phạm.

Vị trí xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Ảnh: VNE

Quá trình thủ phạm gây án được ông Lê Đức Thọ , Phó trưởng công an huyện Văn Yên, khái quát như sau: Hung thủ vì tranh chấp với các nạn nhân nên đã ra tay chém chết vợ chồng anh Long chị Hoa ngay tại rẫy. Sau đó người này tiếp tục vào lán sát hại bé Truyền đang ngủ. Trên đường bỏ trốn khỏi hiện trường hung thủ gặp và giết luôn chị Hòa, là em gái chị Hoa. Trước khi tắt thở chị Hoa đã điện thoại được cho người thân và tố cáo tên của hung thủ.

Cho đến lúc này, thủ phạm gây ra vụ thảm sát 4 người tại Yên Bái được xác định là Đặng Văn Hùng (26 tuổi), người dân tộc Dao Tuyển đang trú xã với các nạn nhân. Hùng có quan hệ thân tộc với gia đình nạn nhân. Cụ thể, Hùng là con trai của ông Tẩn A Mìu, người mà nạn nhân Phàn Thị Hoa gọi là ông cậu (em bà ngoại).

Trong đêm 12-8, sau khi gây án Hùng quay về nhà kể với người nhà về việc mình đã sát hại cả nhà anh Long rồi mới bỏ trốn.



Nghi can Đặng Văn Hùng. Ảnh do công an cung cấp

Giữa Hùng và gia đình nạn nhân Long trước đó thường xảy ra mâu thuẫn do việc tranh chấp khe nước giữa hai mảnh rẫy của hai nhà.

Sáng 13-8, chủ tịch tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà cho biết Thường vụ tỉnh ủy và UBND tỉnh Yên Bái đã họp khẩn cấp để chỉ đạo phá vụ trọng án trên. Tỉnh chỉ đạo Công an huyện Văn Yên và các huyện lân cận huy động lực lượng bắt bằng được hung thủ. Theo nhiều nguồn tin tại địa phương, hiện Hùng đang cùng với người yêu bỏ trốn vào rừng.

Văn Yên là một huyện vùng núi phía Bắc của tỉnh Yên Bái, địa hình phức tạp, đồi núi liên tiếp và cao dần từ Đông Nam lên Tây Bắc thuộc thung lũng sông Hồng, kẹp giữa dãy núi cao là Con Voi và Púng Luông.

Công an tỉnh Yên Bái đang dốc nhiều lực lượng vào vụ án, đăc biệt lực lượng tinh nhuệ nhất đã được điều động. Có đến hàng trăm cảnh sát tiếp cận, áp sát khu vực rừng được cho là nơi Hùng đang ẩn nấp.