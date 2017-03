Thảm sát Yên Bái: Nghi phạm từng dọa giết bố mẹ đẻ

Tăng cường CSCĐ truy bắt nghi phạm trong đêm Tối 13-8, theo lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, 9 tổ công tác CSCĐ hỗ trợ cho lực lượng Công an đang truy lùng nghi phạm vụ thảm án, chốt chặn các điểm đối tượng nghi vấn lẩn trốn. Các tổ CSCĐ đã triển khai công tác ngay trong đêm. Công an huyện Văn Yên tiến hành sao ảnh đối tượng chuyển cho các tổ công tác, tổ truy xét nhận dạng. Trên cơ sở chỉ đạọ của lãnh đạo tỉnh Yên Bái, lực lượng công an tiếp tục vận động đối tượng ra đầu thú, không gây sức ép, tránh đối tượng quẫn bách, chống trả hay tự sát. Trước đó, công an tỉnh Yên Bái cho biết, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh, đã trực tiếp lên địa bàn để chỉ đạo điều tra. Hiện công an tỉnh đã huy động khoảng 300 cán bộ chiến sĩ tham gia vào vụ án này.