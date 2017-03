Thảm sát Yên Bái: Phó thủ tướng yêu cầu các đơn vị khẩn trương phá án

Nghi can Đặng Văn Hùng. Ảnh do công an cung cấp.

Trước đó, như Pháp luật TP HCM đưa tin, Công an tỉnh Yên Bái đang tiến hành điều tra, truy bắt kẻ gây ra cái chết đối với một gia đình ở thôn Cầu Cài (Lâm Giang, Văn Yên, Yên Bái) vào khoảng 18g chiều ngày 12-8. Các nạn nhân được cơ quan công an xác nhận là Trần Văn Long (SN 1983), chị Phạm Thị Hoa (1995- vợ của anh Long), con trai Trần Văn Tuyền (SN 2013) và Phạm Thị Hòa (SN 2000 - dì của cháu Tuyền).

Ngay sau khi vụ thảm sát xảy ra, Công an tỉnh Yên Bái đã phong tỏa hiện trường, huy động lực lượng công an các huyện lân cận ra soát, truy bắt đối tượng. Công an tỉnh Yên Bái bước đầu xác nhận kẻ gây án là Đặng Văn Hùng (SN 1989), cùng ngụ ở thôn Cầu Cài sau khi gây án đã bỏ vào rừng.

Công an tỉnh Yên Bái cũng đã có báo cáo nhanh gửi Bộ Công an. Theo đó, vào hồi 21g ngày 12-8, trên nương rẫy thuộc thôn 16, xã Lâm Giang, Văn Yên, người dân phát hiện 4 người chết. Bốn người trong gia đình đều là người dân tộc Dao.

Đối tượng gây án là Đặng Văn Hùng (SN 1989), trú tại thôn Cầu Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên. Báo cáo khẳng định, do gia đình anh Trần Văn Long có mâu thuẫn tranh chấp nương với đối tượng Đặng Văn Hùng nên đối tượng này đã giết 4 người trên rồi bỏ trốn khỏi địa phương.