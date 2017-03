Tham tiền, lừa cả em họ đem bán

Trước đó, Nguyên cùng Xuân đi vào xã Bảo Thắng (huyện Kỳ Sơn) và đưa ra lời dụ dỗ “Có người Trung Quốc muốn lấy vợ Việt Nam và sẽ trả 40-50 triệu đồng cho gia đình nhà vợ, còn cô dâu được hưởng cuộc sống sung sướng…”. Từ lời dụ dỗ đó, Xuân và Nguyên đã lừa được cháu Cụt Thị Mão (13 tuổi, là em họ của chú của Nguyên) lên xe đò đưa ra biên giới phía Bắc để bán cháu Mão sang Trung Quốc. Trên đường đi thì bị Công an huyện Tương Dương bắt quả tang.

Xuân và Nguyên khai làm theo đơn đặt hàng của một phụ nữ Trung Quốc để kiếm tiền mong sớm đổi đời.

Cùng ngày 9-1, Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố vụ án, bàn giao Vi Thị Thu, Lữ Thị Thơm (cả hai cùng xã Hữu Kiệm), Lương Thị Hạnh (xã Chiêu Lưu) cho cơ quan Công an tỉnh Nghệ An khởi tố về tội mua bán trẻ em. Trước đó, Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ Thu, Hạnh, Thơm khi cả ba đã lừa đưa cháu Cụt Thị Thời (13 tuổi, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn) để bán sang Trung Quốc. Hiện cháu Thời đã được đưa về nhà.

ĐẮC LAM