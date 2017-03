Thân cây dừa rơi khỏi cần cẩu đè thiếu niên 15 tuổi

Vụ việc xảy ra vào trưa 4-10, trong lúc xe tải có trục cẩu do tài xế Nguyễn Ngọc Vàn (ngụ Đồng Xoài, Bình Phước) đang cùng nhóm công nhân cẩu hơn chục thân cây dừa tại bãi đất trống nằm sát đường ĐT745 (phường Hưng Định, thị xã Thuận An) thì bất ngờ trụ cần cẩu bị gãy khiến một thân cây dừa chiều dài khoảng 5 m rơi xuống đè lên người em Phan Lê Minh Triều (15 tuổi, quê An Giang) đứng cạnh thùng xe.



Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Cú va chạm mạnh đã khiến em Triều tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thị xã Thuận An đã có mặt phong tỏa hiện trường, phục vụ công tác điều tra.



Bước đầu qua làm việc, tài xế Vàn khai báo, vào sáng nay khi đến địa điểm nêu trên thì em Triều xin đi cùng xe để chơi. Trong lúc nhóm công nhân đang dùng cẩu đưa những thân dừa lên thùng xe thì bất ngờ mối hàn nối giữa cần trục cố định với thân xe và trục cẩu bị gãy khiến thân dừa rơi trúng ngay khu vực nạn nhân đang đứng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng thị xã Thuận An điều tra làm rõ.