Thản nhiên nhìn vợ uống thuốc sâu trước mặt

Theo lời kể của nhân chứng, vào khoảng 16h cùng ngày, chồng chị Hà là Trương Thế Nam (31 tuổi) gọi điện thoại vợ về làm thịt vịt để tiếp mấy chiến hữu đánh chén xem bóng đá. Tuy nhiên, do đang bán hàng lại biết tính chồng mình hay say sưa, nên chị Hà chưa về.



Thấy điện thoại cho vợ mấy cuộc mà không được, Nam liền gọi cho bạn vợ nhắn vợ về nhanh không thì đừng có trách Nam. Biết tính chồng, chị Hà liền bỏ hàng chạy về nhà gấp.



Khi chị Hà vừa về đến nhà, thì anh chồng liền lao vào đấm đá túi bụi, mặc cho đám bạn nhậu can ngăn. Thậm chí, anh vợ và hàng xóm sang can ngăn còn bị Nam đánh cho tơi bời.



Do quá bức xức cách hành xử quá tàn nhẫn của chồng, chị Hà liền vào trong nhà uống thuốc sâu tự vẫn, trước sự chứng kiến của anh chồng.



Mặc dù thấy vợ làm vậy, nhưng Nam không hề can ngăn, mà bỏ mặc cho vợ muốn làm gì thì làm.



Theo lời kể của nhân chứng, vào khoảng 16h cùng ngày, chồng chị Hà là Trương Thế Nam (31 tuổi) gọi điện thoại vợ về làm thịt vịt để tiếp mấy chiến hữu đánh chén xem bóng đá. Tuy nhiên, do đang bán hàng lại biết tính chồng mình hay say sưa, nên chị Hà chưa về.



Thấy điện thoại cho vợ mấy cuộc mà không được, Nam liền gọi cho bạn vợ nhắn vợ về nhanh không thì đừng có trách Nam. Biết tính chồng, chị Hà liền bỏ hàng chạy về nhà gấp.



Khi chị Hà vừa về đến nhà, thì anh chồng liền lao vào đấm đá túi bụi, mặc cho đám bạn nhậu can ngăn. Thậm chí, anh vợ và hàng xóm sang can ngăn còn bị Nam đánh cho tơi bời.



Do quá bức xức cách hành xử quá tàn nhẫn của chồng, chị Hà liền vào trong nhà uống thuốc sâu tự vẫn, trước sự chứng kiến của anh chồng.



Mặc dù thấy vợ làm vậy, nhưng Nam không hề can ngăn, mà bỏ mặc cho vợ muốn làm gì thì làm.





(Theo Bee)