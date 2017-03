“Than tặc” điều máy ủi, xe tải đến cướp hàng ngàn tấn than

Phó Tổng Giám đốc tập đoàn than - khoáng sản Việt Nam (TKV) Lê Minh Chuẩn thừa nhận đã xảy ra vụ “than tặc” trắng trợn cướp than tại khu vực mỏ than thuộc Công ty than Mạo Khê trong dịp tết nguyên đán vừa qua.

Dù chưa có con số thống kê cụ thể nhưng theo nhận định, số than bị cướp lên tới hàng nghìn tấn. Theo dân địa phương, trước khi xảy ra vụ cướp than trắng trợn, “than tặc” đã có sự chuẩn bị trước và lợi dụng đúng thời gian nghỉ Tết để vào lấy than.

Cụ thể là sáng 10.2 vừa qua (27 Tết âm lịch), tại hàng loạt điểm lộ vỉa như khu Vĩnh Phú, Vĩnh Lâm (thị trấn Mạo Khê), khu Trại Hà (xã Yên Thọ) huyện Đông Triều ... xuất hiện hơn 20 chiếc máy xúc cùng hàng chục phương tiện vận tải của "than tặc" tập kết.

Sau đó, liên tục trong các ngày từ 12 - 15/2 (tức 29 đến mồng 2 Tết Canh Dần) suốt ngày đêm những chiếc máy xúc, xe tải hoạt động hết công suất.

Hiện lãnh đạo TKV đã yêu cầu báo cáo chi tiết về sự việc, trong đó phải làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan để đưa ra hình thức kỷ luật…