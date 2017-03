Thang máy hư, một phụ nữ tử vong

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt (36 tuổi, quê Quảng Nam), nhân viên Trường trung cấp nghề tư thục du lịch Khôi Việt. Thông tin từ Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cho biết khoảng 16g ngày 24-12, bệnh viện tiếp nhận chị Nguyệt trong tình trạng bị đa chấn thương do lọt thang máy tại trường nói trên.



Do bị thương nặng nên khoảng 20g cùng ngày, chị Nguyệt đã tử vong.Ông Hà Kim Vọng, hiệu trưởng Trường Khôi Việt, xác nhận thông tin trên. Theo ông Vọng, nhà trường có ký hợp đồng bảo trì thang máy với một công ty. Theo đó, phía công ty phải thường xuyên bảo trì để thang máy hoạt động an toàn.



Tuy nhiên, khi chị Nguyệt bấm nút mở cửa từ tầng hai để xuống tầng trệt do thang máy trục trặc nên cửa mở nhưng thùng thang chưa xuống theo, khiến chị Nguyệt lọt xuống tầng hầm khi bước vào thang máy...



Theo S.BÌNH (TTO)