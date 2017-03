Thanh Hóa: 2 cụ già chết cháy thương tâm đêm Noel

Khoảng 21h ngày 24/12, một vụ hoả hoạn thương tâm đã thiêu rụi một ngôi nhà và đốt cháy hai ông bà già neo đơn tại thôn 13 xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hóa.Nạn nhân là cụ ông Phạm Tiến Hưởng (92 tuổi) và cụ bà Lê Thị Thìn (85 tuổi).



Vào khoảng thời gian trên, hai thanh niên làng là Nguyễn Hữu Hạ và Nguyễn Hữu Hạnh đang rủ nhau đi chơi đêm Noel thì phát hiện ngọn lửa bốc cao đã tri hô.



Người dân thôn 13 và hai thôn lân cận là 12 và 10 cùng xã đã khẩn trương tập trung dập lửa. Do trời hanh, lại phải dập lửa theo kiểu thủ công nên hơn 1 tiếng sau, ngọn lửa mới cơ bản được dập tắt.



"Khi ngọn lửa cơ bản được dập tắt, dân làng bới mãi trong đống than thì phát hiện xác cụ ông chết cháy trong tư thế ngồi, bị xà nhà đè lên vai. Sau đó ít phút, họ tìm thấy cụ bà ở vị trí đặt chiếc giường hàng ngày. Các cụ đã bị ngọn lửa thiêu cháy đen" - anh Lê Văn Thạnh, một hàng xóm chứng kiến vụ việc cho biết.



Ngay sau vụ cháy, chính quyền và công an xã Hoằng Yến đã có mặt xác minh vụ việc. Sáng 25/12, cơ quan pháp y và công an Thanh Hoá tiếp tục về làm nhiệm vụ.



Nguyên nhân vụ hoả hoạn thương tâm trên đang được các cơ quan chức năng điều tra thêm để làm rõ.





Theo Trần Đông (VTC)