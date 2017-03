Thanh Hóa: Bắt giữ và tiêu hủy 4,4 tấn cá nóc vận chuyển trái phép

Trước đó vào tối ngày 27/5, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Đội quản lý thị trường số 4, phối hợp với lực lượng Công an kinh tế, CSGT Công an huyện Tĩnh Gia, tiến hành kiểm tra chiếc xe ô tô mang BKS 36M - 5958 do tài xế Nguyễn Văn Trung điều khiển chạy theo hướng Quảng Trị - Thanh Hóa. Qua kiểm tra, ngành chức năng đã phát hiện trên xe chở 4,4 tấn cá nóc thuộc loại hàng hóa cấm lưu thông theo nghị định số 59/2006/NĐ-CP. Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ lô hàng nói trên.

Tại cơ quan chức năng, chủ lô hàng trên khai nhận tên là Đinh Văn Tùng, trú tại xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) mua số hàng trên từ tỉnh Quảng Trị về Thanh Hóa tiêu thụ. Ngay sau đó cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và tiến hành các bước tiêu hủy số hàng nói trên theo đúng quy định của pháp luật. Theo Hùng Cường - Duy Tuyên ( DT)