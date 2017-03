Thanh Hóa cấm ăn uống ở đám cưới, hội nghị

Theo công điện, các địa phương cần triển khai ngay công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là đối với các bếp ăn tập thể, bảo đảm chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn, nguồn nước sạch trong trường học; đình chỉ hoạt động những cơ sở kinh doanh ăn uống không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tỉnh cấm lưu thông và sử dụng mắm tôm, mắm tép, tiết canh, nem chua, gỏi cá, rau sống; cấm các hình thức tập trung ăn uống đông như đám cưới, đám tang, hội nghị... trong thời gian có dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh này còn yêu cầu các cơ quan hạn chế hội nghị chưa cần thiết để tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh. Tất cả các trường học phải dành 5-10 phút trước các buổi học để tuyên truyền phòng bệnh tiêu chảy cấp cho học sinh, sinh viên. Các lái xe vận chuyển hành khách phải thông báo ngay những bệnh nhân tiêu chảy trên các chuyến xe và khử trùng, tiêu độc ngay những chuyến xe có bệnh nhân.