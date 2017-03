Thanh Hóa: Đột nhập UBND xã trộm hơn 1 tỷ đồng

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trương Văn Duyên (SN 1988), Trịnh Văn Hòa (SN 1988) và Đinh Văn Chuyên (SN 1986), đều ở xã Thành Mĩ, huyện Thạch Thành.









Đối tượng Đinh Văn Duyên.







Đối tượng Trương Văn Chuyên và Trịnh Văn Hòa.







Tang vật vụ án.



Theo Duy Tuyên (DT)



Đây là một ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp do tên Trương Văn Lượng (SN 1989, ở xã Thành Mĩ, huyện Thạch Thành) cầm đầu.Vì mắc nghiện ma túy đá và cá độ bóng đá, nên Lượng đã bàn với đồng bọn đột nhập vào Phòng kế toán ngân sách xã để trộm két bạc lấy tiền tiêu xài. Đêm 28, rạng sáng ngày 29/3, các đối tượng nêu trên đã dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa UBND xã Thành Mĩ lấy trộm két bạc và 1 CPU máy vi tính.Sau đó, các đối tượng trên đã đưa cho Trương Văn Hòa mang ra địa bàn khác phá két lấy tiền chia nhau rồi bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam.Ngay sau khi vụ việc được phát giác, Giám đốc - Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra. Đến ngày 14/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã điều tra, làm rõ và xác định được thủ phạm của vụ trộm cắp nói trên và ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng này.Khám nhà các đối tượng, lực lượng Công an đã thu gần 300 triệu đồng tiền tang vật. Còn đối tượng Trương Văn Lượng hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT đang tiến hành truy bắt tên Lượng và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.