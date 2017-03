Thanh Hóa: Mang “hàng nóng” đi chơi gặp CSCĐ

Đối tượng bị bắt giữ vì hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép là Nguyễn Mạnh Hải (sinh năm 1973, trú ở Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội).









Theo Trần Lê (DT)



Vào khoảng 3h ngày 3/8, trong khi Tổ tuần tra của lực lượng CSCĐ, Công an tỉnh Thanh Hóa do Trung uý Phùng Tuấn Đạt làm Tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Mạnh Hải cùng tang vật là một khẩu súng col bên trong có 6 viên đạn.Được biết, Nguyễn Mạnh Hải là đối tượng hình sự đã có 2 tiền án, thường xuyên mang theo khẩu súng quân dụng trong người để phòng thân. Tối 2/8, Hải đã mang theo khẩu súng này vào Nghệ An chơi, khi đến thành phố Thanh Hóa thì bị lực lượng CSCĐ phát hiện và bắt giữ.Hiện Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao đối tượng và tang vật cho cơ quan CSĐT, Công an thành phố Thanh Hóa điều tra, xử lý theo thẩm quyền.