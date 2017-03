Thanh Hóa: Nhiều người tự nguyện giao nộp pháo

Những ngày qua có nhiều người dân ở TP đã tự nguyện mang gần 10 kg pháo lậu các loại nộp cho cơ quan chức năng.

Được biết, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ được nhiều vụ vận chuyển, tàng trữ, buôn bán pháo trái phép. Ngày 9-1, tại huyện Tĩnh Gia, công an đã bắt giữ một xe ôtô tải do Nguyễn Văn Lý (trú xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đang vận chuyển 16 kg pháo Trung Quốc. Ngày 8-1, Công an huyện Thiệu Hóa cũng thu giữ gần 50 kg pháo các loại của Lê Văn Đỡ và vợ là Trịnh Thị Dung, cùng trú xã Thiệu Phú, Thiệu Hóa.