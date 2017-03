Thanh niên 16 tuổi chết khi bị tạm giam: Công an lên tiếng

Theo hồ sơ vụ việc phía Công an huyện Cư Jút cung cấp, khoảng 22 giờ tối 23-10, Nguyễn Xuân Quyền cùng Nguyễn Văn Giáp (trú thôn 2, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đột nhập vào Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (ở thôn 6, xã Tâm Thắng) trộm cắp hai bộ máy vi tính để bàn cùng một số thiết bị khác.

Sau khi lấy trộm đồ, Quyền và Giáp mang ra giấu ở một bụi cỏ ngoài khu vực trường. Đến khoảng 2 giờ ngày 24-10, Quyền và Giáp trên đường về nhà đã đột nhập nhà bà Nguyễn Thị Tươi (bác ruột của Quyền, ở cùng thôn 15) lấy cắp chiếc xe máy BKS 48F2-4660. Cả hai sau đó dùng xe máy này chạy tới chỗ giấu máy tính đã trộm cắp trước đó chở sang TP Buôn Ma Thuột bán được 1,6 triệu đồng.

Số tiền này Quyền và Giáp chia nhau mỗi người 800.000 đồng. Sau khi bán máy tính, Quyền và Giáp chạy xe về xã Hòa Phú chơi games đến sáng ngày hôm sau. Cả hai sau đó chạy xe máy về xã Tâm Thắng thì bị bà Tươi phát hiện bắt lại. Quyền bị giữ lại, riêng Giáp quay xe máy bỏ trốn sang TP Buôn Ma Thuột và bán xe trộm cắp lấy 1 triệu đồng.

Một ngày sau, Giáp và Quyền đã bị Công an huyện Cư Jút bắt giữ để điều tra. Quyền sau đó được gia đình bảo lãnh nên được tha về. Đến ngày 30-10, Công an huyện Cư Jút ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Quyền 2hai tháng (Giáp đã bị bắt tạm giam trước đó) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, trong vòng một tháng (từ ngày 23-9 đến 23-10), cả Giáp và Quyền đã thực hiện trót lọt tám vụ trộm cắp tài sản (Quyền thực hiện sáu vụ, trong đó có bốn vụ giá trị trên 2 triệu đồng); hai vụ Quyền và Giáp cùng thực hiện có tổng giá trị tài sản 8 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định Quyền trộm cắp chín xe đạp (cơ quan điều tra đã làm rõ được hai xe) và một máy bơm nước của người dân.



Người thân của Quyền kể lại sự việc.

Quá trình điều tra, Công an huyện Cư Jút xác định Quyền là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp (thực hiện năm lần trộm cắp trở lên) nên đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Cơ quan điều tra cũng cung cấp, qua làm việc với địa phương và mẹ của Quyền cho biết Quyền là người nghiện games, thường xuyên bỏ nhà đi chơi games.

Khi bị bắt tạm giam, Quyền bị giam chung phòng số 9 với Đỗ Quang Huy Hoàng (SN 1998). Vào khoảng 16 giờ ngày 16-11, cán bộ trại tạm giam tiến hành kiểm tra phòng giữ cho phạm nhân tự vận động (hít đất tại chỗ). Khi Quyền hít đất được 17 cái thì quỵ xuống. Cán bộ trại tạm giam đã đưa Quyền đi cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Cư Jút và báo sự việc cho gia đình.

“Quá trình cấp cứu, bác sĩ cho biết Quyền bị tràn dịch phổi. Theo nguyện vọng gia đình, Quyền đã được chuyển xuống BV Chợ Rẫy để cấp cứu. Đến ngày 18-11 thì Quyền tử vong, cơ quan chức năng đã đưa thi thể về Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Jút để mổ tử thi, lấy mẫu giám định làm rõ nguyên nhân tử vong của Quyền theo đúng trình tự, qui định” - Thượng tá Nguyễn Đình Hưng thông tin tiếp.

Cũng theo Thượng tá Hưng, quá trình chở thi thể Quyền từ BV Chợ Rẫy về có bà Tươi, mẹ và anh trai Quyền luôn ở bên cạnh. Quá trình mổ tử thi, gia đình Quyền đã cử ông Nguyễn Văn Lực (cha đỡ đầu) và anh Nguyễn Văn Viên (anh trai Quyền) tham gia giám sát việc khám nghiệm. Quá trình khám nghiệm, không phát hiện thi thể Quyền có dấu vết gì trên người.

Người nhà nạn nhân Quyền cho biết ở nhà Quyền là một thanh niên khỏe mạnh, bình thường. Khi bị bắt lần thứ nhất được thả về, Quyền vẫn ăn uống bình thường. Chiều hôm trước khi bị bắt lần thứ hai Quyền còn giúp mẹ rửa bể nước.

Cũng theo người nhà nạn nhân Quyền, quá trình công an mổ tử thi, người nhà chụp ảnh nhưng công an can thiệp không cho, đuổi ra ngoài.