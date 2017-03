Thanh niên chết cháy trong phòng trọ

(PL)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy một phòng trọ tại khu phố Bình Đức 3 (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương) khiến anh Ngô Mạnh Hùng (32 tuổi, quê Nghệ An) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng11-2 nhiều người dân sống trong dãy trọ phát hiện tiếng nổ cùng lửa lớn bùng cháy dữ dội tại một căn phòng trong khu trọ. Mọi người chạy tới đập cửa thì phát hiện cửa bị khóa trái bên trong nên phải phá cửa. Khi cánh cửa được phá, mọi người xông vào dập lửa thì lúc này mọi đồ đạc trong phòng đều đã bị thiêu rụi, thi thể nam thanh niên bị cháy đen nằm cạnh nhà tắm. Nạn nhân được xác định Ngô Mạnh Hùng.



Hiện trường vụ cháy phòng trọ dẫn đến chết người. Ảnh: VN Nhận tin báo, Công an phường Bình Hòa đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ đã xuống hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, mọi đồ đạc bên trong căn phòng trọ của nạn nhân ở bị cháy đen, một chiếc xe máy bị thiêu trụi chỉ còn trơ khung. Chủ nhà trọ cho biết anh Hùng mới chuyển đến ở được vài tháng nay. VĂN NGỌC