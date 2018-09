Thanh niên đi mô tô vào siêu thị trộm máy tính đắt tiền

Ngày 17-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối với Ngô Hoàng Tỵ (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Nghi can bị bảo vệ bắt quả tang, trói lại. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào sáng 15-9, Tỵ điều khiển mô tô đến Siêu thị Nguyễn Kim (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) với mục đích trộm tài sản. Lúc này Tỵ đi vào bên trong siêu thị, lợi dụng sơ hở không có người trông coi nên Tỵ đã trộm một máy tính xách tay hiệu Dell Inspiron T7373 trị giá gần 29 triệu đồng cho vào túi xách, bỏ đi.



Khi nghi can đi đến cửa thì bị nhân viên siêu thị phát hiện, tri hô, bắt giữ cùng tang vật và giao cho cơ quan công an. Công an TP Biên Hòa đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Ngô Hoàng Tỵ về hành vi trộm cắp tài sản, củng cố hồ sơ xử lý.