Thanh niên ngáo đá kề dao khống chế nữ tiếp viên được tại ngoại

Theo một lãnh đạo đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Bình Chánh, Vũ Hoàn Mỹ được cho tại ngoại nhưng vẫn bị khởi tố theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật. Cụ thể, khoản 1 Điều 123 quy định: “Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm”.

Cán bộ này cho biết do Mỹ chỉ thực hiện một trong ba hành vi quy định tại điều luật, phạm tội ít nghiêm trọng mà theo điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự quy định hình phạt tù không quá hai năm. Vì thế, Mỹ không bị tạm giam mà được cho tại ngoại để chờ điều tra về hành vi bắt người trái pháp luật.



Sau khi bị bắt rất lâu sau Mỹ mới tỉnh táo để làm việc, khai báo với công an

Tuy nhiên, cán bộ này cũng cho hay việc để một người phạm tội nghiện ma túy đá như Mỹ được tại ngoại là căn cứ theo luật định nhưng lại có thể dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ cho xã hội. Điều đáng nói là Mỹ mới ra tù về hành vi cướp giật tài sản vào tháng 6-2015, sau khi ra tù không có công ăn việc làm, tiếp tục vướng vào con đường nghiện ma túy đá và trong lúc “ngáo đá” Mỹ bị ảo giác nên tiếp tục gây án. Trong thời gian được tại ngoại, cơ quan điều tra lo ngại thanh niên này tiếp tục sử dụng ma túy đá sẽ làm tinh thần mất ổn định, có thể dẫn đến những hành vi mất kiểm soát.



Con dao bấm của Mỹ và dây nịt, dây kẽm để khống chế chị G.

Như đã thông tin, tối 2-12, Mỹ đến quán cà phê Đợi Chờ ở ấp 1, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, để được phục vụ mát xa kích dục. Khi vào phòng, Mỹ mở dụng cụ sử dụng ma túy đá và rủ G. cùng sử dụng nhưng nữ tiếp viên này từ chối. Sau khi phê ma túy, Mỹ bị ảo giác nên lấy dao bấm dí vào người chị G. đe dọa, lấy dây nịt và dây kẽm trong quán trói chặt tay cô gái.

Chủ quán (tên Tâm) lập tức gọi điện thoại trình báo công an. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, Mỹ tuyên bố nếu cảnh sát lại gần sẽ đâm chết nạn nhân.

Sau nhiều giờ đấu tranh, ông Tâm chủ quá cà phê đã cùng với cảnh sát phối hợp khống chế được Mỹ, giải cứu con tin thành công.

Tại cơ quan công an, do còn phê thuốc, Mỹ liên tục la hét, ra yêu sách, không chịu làm việc với cơ quan công an. Đến hai, ba ngày sau Mỹ hết thuốc mới từ từ tỉnh táo và khai báo hành vi của mình với cơ quan điều tra. Theo đó sau khi tạm giữ chín ngày, Công an huyện Bình Chánh đã cho Mỹ tại ngoại.